البحوث الفلكية تعلن موعد بداية شهر رمضان.. فيديو

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، آخر استعدادات استطلاع هلال شهر رمضان المبارك.

وقال "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم الاستعداد لاستطلاع هلال شهر رمضان المبارك غدا من خلال لجان الاستطلاع المشتركة بين المعهد ودار الإفتاء وهيئة المساحة العامة.



وأوضح أن هناك لجان فرعية تغطي معظم مدن الجمهورية، ويتم استطلاع الهلال من خلالها وعقب الاستطلاع يتم الاتصال بغرفة العمليات المركزية بدار الافتاء ومن ثم اتخاذ القرار وإعلانه عن طريق مفتي الجمهورية.

وأشار إلى أن هناك العديد من الاشتراطات والضوابط التي تحكم رؤية الهلال، متابعا أن الجهة الشرعية التي تحدد وتعلن بداية الشهر العربي هي دار الإفتاء.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن بداية شهر رمضان فلكيا يوم الثلاثاء، معقبا: "سننتظر استطلاع ورؤية الهلال غدا للتأكد قبل الإعلان رسميا".