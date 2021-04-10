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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعليق جديد من كريم العدل بعد انسحابه من مسلسل "كل ما نفترق"

صدى البلد

نشر المخرج كريم العدل منشوراً عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، نفى فيه بعض الشائعات التى انتشرت حول أسباب انسحابه من مسلسل "وكل ما نفترق"، المقرر طرحه في السباق الرمضانى المقبل.

وكتب كريم العدل عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك: "يا ريت الأساتذة والأخوة الصحفيين ما يجتهدوش ويتخيلوا مواقف ما حصلتش ويكتبوها شكرًا".

 

 

مسلسل كل ما نفترق وهو من بطولة: ريهام حجاج، وعمرو عبد الجليل، ورانيا يوسف، وأيتن عامر، وأحمد فهمي، وسيد رجب، ومحمد الشرنوبي، قصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، وإخراج مصطفى أبو سيف.

ومن المقرر عرض العمل على عدد من القنوات أبرزها قناة الحياة ، cbc ، التليفزيون المصرى ، المحور، إضافة الى منصة watch it .

التواصل الاجتماعي رمضان رانيا يوسف ريهام حجاج مسلسل الشائعات مسلسل كل ما نفترق

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