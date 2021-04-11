عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تواصل أنشطتها المجتمعية في كفر العلو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تواصل جامعة حلوان أنشطة تطوير منطقة كفر العلو بحلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنفيذ مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية و تحت إشراف الأستاذة الدكتورة سناء حجازى مدير المركز.

 وتأتي هذه الأنشطة في إطار دور الجامعة في ظل خطتها الاستراتيجية التي تؤكد على أهمية المشاركة المجتمعية في تطوير وتنمية المجتمع المحيط.

txt

يوتيوبر شهيرة لطلاب جامعة حلوان: فكرت في الانتحار

txt

جامعة حلوان : نعمل على دعم الباحثين المتقدمين للمنح الدولية و نهدف .. ونهدف لرفع التصنيف الدولى للجامعة

وأوضح  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أهمية المشاركة المجتمعية في حل القضايا المجتمعية بالمجتمع المحيط، وتوفير كافة  الاحتياجات الخاصة والأكثر أهمية  لهذه المجتمعات ما من شأنه أن يسهم تدريجيا فى دفع شبابها وقاطنيها  للمشاركة الفعالة وبإجابية لانجاح خطة الجامعة في تطوير كفر العلو، وأكد رئيس الجامعة، على حرص الجامعة الدائم فى المشاركة في المبادرات المجتمعية تحقيقًا لرؤيه مصر 2030، وإنطلاقًا من توجهات وخطة جامعة حلوان الإستراتيجية 2025 لتطوير المناطق المحيطة بالجامعة، وبخاصة الأكثر احتياجا.

جامعة حلوان : نسعى لتحويل خطة التنمية المستدامة للدولة ٢٠٣٠ إلى واقع ملموس

وأشار الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان إلى أن خطة الجامعة الإستراتيجية تهدف إلى تحويل خطة التنمية المستدامة للدولة ٢٠٣٠ إلى واقع ملموس له اثرًا حقيقيًا على أرض الواقع يعيشه مواطنى حى حلوان مضيفا أن الجامعة تتحرك بخطط منظمة نحو تحقيق ذلك وفق برنامج قائم على التنسيق بين الجهات المشاركة والداعمة من أجل تطوير مثمر يعود بالنفع على مواطنى حى حلوان.

وقالت الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية أن هناك مشاركة فعالة بين الجامعة والجهات التنفيذية للمشاركة والتطوير وتقديم الدعم للمناطق الأكثر احتياجًا من خلال الأنشطة والندوات التوعوية.

وأقيمت فعاليات وأنشطة مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية في منطقة كفر العلو بمشاركة عدد من كليات الجامعة بعدد من الأنشطة التوعوية والخدمات، بالتعاون مع اللجنة الاجتماعية من نادى كفر العلو.

كما قدمت كلية الطب ندوة عن الإجراءات الاحترازيه ضد فيروس كورونا المستجد خاصه مع حلول شهر رمضان بالإضافة إلى التوعية بأهمية التطعيمات ضد فيروس كورونا واهميتها في الوقاية.

كذلك قدمت كلية التمريض ندوات توعوية للوقاية من الأمراض المزمنة لنشر طرق وأساليب اتباع الإجراءات السليمة في التغذية لمرضى السكر والضغط.

كما شاركت كلية التربية بورشة طباعه على النسيج، كما قامت كلية الآداب بتقديم ورشة في كتابة القصة لشباب كفر العلو.

 
وشارك  المواطنين بإيجابية في الأنشطة والخدمات التي قدمتها جامعة حلوان من خلال المركز وكليات الجامعة ، حيث تفاعل عدد كبير من خلال حضور الندوات، والمشاركة في ورش العمل. 

جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان المشكلات المجتمعية المشاركة المجتمعية تطوير ماجد نجم

ترشيحاتنا

بعد قليل.. الرئيس التونسي يلتقي الإمام الأكبر في مشيخة الأزهر

اختبارات كوبر لـ 17 حكما راسبا باستاد القاهرة.. وإلغاء منصب المشرف

الدوري الإيطالي.. لوكاكو وسانشيز يقودان هجوم إنتر ميلان أمام كالياري

الزمالك يجهز شكوى رسمية للكاف بشأن أحداث مباراة الترجي ومولودية الجزائر

قائمة بأسعار ومواصفات بى واى دى 2021 في السعودية

بعد وقف رئيس حى مدينة 15 مايو .. تعرف على عقوبة مخالفة قرار وقف البناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسده لم يتحمل.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مرتضى منصور بعد سقوطه مغشيا عليه

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

الزمالك يجهز شكوى رسمية للكاف بشأن أحداث مباراة الترجي ومولودية الجزائر

قائمة بأسعار ومواصفات بى واى دى 2021 في السعودية

بس يا بابا .. حرب التصريحات تشتعل بين محمد رمضان وعمرو أديب

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

البحوث الفلكية تعلن عن وقوع زلزال جديد فجر اليوم .. تفاصيل

وصفته بـ الذهب الصافي| نور خطاب يروي تفاصيل لقائه بـ شريهان.. خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد