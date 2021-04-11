جامعة حلوان تواصل أنشطتها المجتمعية في كفر العلو

تواصل جامعة حلوان أنشطة تطوير منطقة كفر العلو بحلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنفيذ مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية و تحت إشراف الأستاذة الدكتورة سناء حجازى مدير المركز.

وتأتي هذه الأنشطة في إطار دور الجامعة في ظل خطتها الاستراتيجية التي تؤكد على أهمية المشاركة المجتمعية في تطوير وتنمية المجتمع المحيط.

وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أهمية المشاركة المجتمعية في حل القضايا المجتمعية بالمجتمع المحيط، وتوفير كافة الاحتياجات الخاصة والأكثر أهمية لهذه المجتمعات ما من شأنه أن يسهم تدريجيا فى دفع شبابها وقاطنيها للمشاركة الفعالة وبإجابية لانجاح خطة الجامعة في تطوير كفر العلو، وأكد رئيس الجامعة، على حرص الجامعة الدائم فى المشاركة في المبادرات المجتمعية تحقيقًا لرؤيه مصر 2030، وإنطلاقًا من توجهات وخطة جامعة حلوان الإستراتيجية 2025 لتطوير المناطق المحيطة بالجامعة، وبخاصة الأكثر احتياجا.

جامعة حلوان : نسعى لتحويل خطة التنمية المستدامة للدولة ٢٠٣٠ إلى واقع ملموس

وأشار الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان إلى أن خطة الجامعة الإستراتيجية تهدف إلى تحويل خطة التنمية المستدامة للدولة ٢٠٣٠ إلى واقع ملموس له اثرًا حقيقيًا على أرض الواقع يعيشه مواطنى حى حلوان مضيفا أن الجامعة تتحرك بخطط منظمة نحو تحقيق ذلك وفق برنامج قائم على التنسيق بين الجهات المشاركة والداعمة من أجل تطوير مثمر يعود بالنفع على مواطنى حى حلوان.

وقالت الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية أن هناك مشاركة فعالة بين الجامعة والجهات التنفيذية للمشاركة والتطوير وتقديم الدعم للمناطق الأكثر احتياجًا من خلال الأنشطة والندوات التوعوية.

وأقيمت فعاليات وأنشطة مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية في منطقة كفر العلو بمشاركة عدد من كليات الجامعة بعدد من الأنشطة التوعوية والخدمات، بالتعاون مع اللجنة الاجتماعية من نادى كفر العلو.

كما قدمت كلية الطب ندوة عن الإجراءات الاحترازيه ضد فيروس كورونا المستجد خاصه مع حلول شهر رمضان بالإضافة إلى التوعية بأهمية التطعيمات ضد فيروس كورونا واهميتها في الوقاية.

كذلك قدمت كلية التمريض ندوات توعوية للوقاية من الأمراض المزمنة لنشر طرق وأساليب اتباع الإجراءات السليمة في التغذية لمرضى السكر والضغط.

كما شاركت كلية التربية بورشة طباعه على النسيج، كما قامت كلية الآداب بتقديم ورشة في كتابة القصة لشباب كفر العلو.



وشارك المواطنين بإيجابية في الأنشطة والخدمات التي قدمتها جامعة حلوان من خلال المركز وكليات الجامعة ، حيث تفاعل عدد كبير من خلال حضور الندوات، والمشاركة في ورش العمل.