مصطفي قمر يروج لـ فارس بلا جواز عبر إنستجرام

نشر الفنان مصطفى قمر ، صورة جديدة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

و ظهر فى الصورة البوستر الرسمي لمسلسله القادم “فارس بلا جواز".



ويشارك في بطولة العمل الفنانة بشرى ومي سليم وويزو وشيري عادل وندى موسى، وهو من تأليف فداء الشندويلي مدير تصوير تامر جوزيف، إخراج معتز حسام.ويجسد مصطفى قمر خلال الأحداث شخصية شاب في الأربعينيات من عمره يحاول البحث عن عروسة طوال أحداث المسلسل لأسباب معينة، لكنه لا يتمكن من إتمام الزواج في كل تجربة يخوضها مع بطلات العمل، في إطار اجتماعي كوميدي لايت.