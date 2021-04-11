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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قنوات عرض مسلسل فارس بلا جواز فى رمضان 2021

مصطفى قمر
مصطفى قمر

يغرد مسلسل فارس بلا جواز خارج السرب فى دراما رمضان 2021، حيث يعتمد بشكل أساسى على الكوميديا، وذلك فى ظل سيطرت الأعمال التى تعتمد على الأكشن، ويعد هذا العمل بمثابة عودة جديدة للمطرب مصطفى قمر الى الدراما بعد غياب استمر 11 عام تقريبا منذ أخر أعماله منتهى العشق الذى عرض فى عام 2010.    

قنوات عرض مسلسل فارس بلا جواز 

تقرر عرض مسلسل فارس بلا جواز على قنوات صدى البلد الى جانب عرضه على قناة المحور والقاهرة والناس. 

القصة مسلسل فارس بلا جواز 

مسلسل فارس بلا جواز تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى من خلال حلقات منفصلة متصلة حول شاب يدعى فارس يتعرض لبعض الظروف الخارجة عن إرادته، والتى تجبره للبحث عن عروسة، لكنه لا يتمكن من إتمام الزواج فى كل تجربة يخوضها مع بطلات العمل، حيث أن العمل يشهد كثيرا من المطاردات الغرامية والتى طالما برع فيها مصطفى قمر خلال الأعمال التى قدمها وخاصة الأعمال الرومانسية.

مصطفي قمر يروج لـ فارس بلا جواز عبر إنستجرام

مسلسل فارس بلا جواز.. سر هروب مصطفى قمر فى ليلة زفافه


الأبطال مسلسل فارس بلا جواز

مسلسل فارس بلا جواز يشارك فى بطولته بجانب مصطفى قمر كل من بشرى وبيومى فؤاد ومى كساب وسليمان عيد ومى سليم وويزو وشيرى عادل وندى موسى، وهو من تأليف فداء الشندويلى ومدير تصوير تامر جوزيف، إخراج معتز حسام، ويظهر فى العمل عدد من ضيوف الشرف الذين يشاركون فى المسلسل ولعل من أبرزهم تيام مصطفى قمر الذى يشارك فى حلقتين فقط، ويقدم دور صعيدى، وأوس أوس، ويغنى مصطفى قمر تتر العمل بجانب مطرب آخر.

البرومو مسلسل فارس بلا جواز 

تم طرح برومو مسلسل فارس بلا جواز منذ ايام قليلة، وظهر فيه عدد من أبطال العمل، ووهو عبارة عن مشهد حفل زفاف، ويفاجئ الجميع بهروب مصطفى قمر أو فارس من الفرح، وهو أمر يدهش الحضور، وقد جذب البرومو عدد من محبى مصطفى قمر حيث حقق عبر اليوتيوب ما يقرب من نصف مليون مشاهدة.

وكان حصل صدى البلد على اللقطات الأولى من ميكنج مسلسل "فارس بلا جواز"، والذي يتم الانتهاء من تصويره خلال أيام، والمنتظر عرضه على قناة “صدى البلد” في رمضان المقبل.

غلبت على الميكينج الأجواء المبهجة التي توحي بالروح الجميلة التي سادت أجواء التصوير، سواء بين أبطال المسلسل، أو بين فريق العمل ككل، فضلا عن الصورة الرائعة لكواليس العمل المنتظر أن ينافس بقوة في الموسم الدرامي الرمضاني هذا العام. 

مسلسل فارس بلا جواز فارس بلا جواز مصطفى قمر بشري مسلسلات رمضان 2021

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