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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قصة سيارة شاركت في بيع ميدان العتبة لـ إسماعيل يس في هذا الفيلم | صور

سيارة شاركت في بيع
سيارة شاركت في بيع ميدان العتبة لإسماعيل يس

" سعيدة .. سعيدة مبارك .. إنت بتعمل إيه ؟ .. بقيس العتبة بشوفها كام متر.. وبتقيسها ليه إنت هتشتريها ؟ .. ما أنا اشتريتها خلاص .. يا مثبت العقل " .. واحد من أشهر مشاهد السينما المصرية، التي تركت بصمة وعلامة فارقة في تاريخ الكوميديا ، حيث انه لم يُخيل لأحد ان أشهر ميادين المحروسة الملكية العامة لشعبها، من الممكن ان يباع لشخص ما وأن يمتلكه فرد بعينه ، إلى ان جاء مبروك مبروك أبو مبروك وغير هذا المفهوم بخفة ظله اللا متناهية وبساطته التي دخلت إلى قلوب المشاهدين دون استئذان من فيلم " العتبة الخضراء ". 

مبروك مبروك أبو مبروك والذي قام بدوره الفنان الراحل إسماعيل يس، مواطن قروي بسيط يتعامل بتلقائية شديدة، باع الأرض التي يملكها وترك قريته وذهب إلى المحروسة للمتاجرة في الفاكهة، وكانت أولى المحطات التي استقبلته حين وصوله للعيش بها هي " لوكاندة عديلة بالاس " التي تمتلكها الست عديلة احدى أقاربه والتي جسدت شخصيتها الفنانة الراحلة زينات صدقي، وهناك تعرف مبروك على يوسف جميل " أحمد مظهر " أحد امهر المحتالين الذي يوقع ضحاياه بمنتهى السهولة وبدهاء غير متوقع.

أثناء إقامة مبروك في " لوكاندة الست عديلة " أصبح فريسة سهلة الاصطياد ليوسف وتمكن بالفعل في إقناعه بأنه هو الوحيد الذي يمتلك القدرة على استثمار ما لديه من مال في مشاريع أخرى مربحة بشكل أكبر من تجارة الفاكهة، وبين هذه المشاريع شراؤه لميدان العتبة الخضراء، وأن يوسف هو مالكه الأساسي وان أقسام البوليس والمطافئ وجميع المحلات المتواجدة بها تستأجر هذا المكان منه، ولكنه يمكن ان يبيع هذا الميدان لمبروك. وبالفعل اقتنع و اشتراه منه، وكان يساعد يوسف على إتمام عمليات النصب والاحتيال هذه سيارته الفارهة التي ساهمت بشكل كبير في خداع الضحايا.

كانت هذه السيارة من إنتاج شركة صناعة السيارات الأمريكية العريقة CHRYSLER، التي تأسست في العام 1925، على يد أحد الأثرياء المولع بصناعة السيارات والذي يدعى والتر بي الذي بدأ حياته المهنية كتقني للسكك الحديد بولاية كنساس الأمريكية، ثم مديرًا لخط إنتاج بويك التابع لشركة GENERAL MOTORS.

وظهرت السيارة CHRYSLER خلال أحداث الفيلم من الطراز WINDSOR DARTLINE موديل عام 1958، والذي اتسم بهيكل خارجي كلاسيكي كعادة طرازات تلك الحقبة، يحتوي على شبكة أمامية عريضة ذات مقاطع عرضية، يقع على جانبيها مصابيح أمامية تعلوها أقواس بارزة تضيف لمسة أنيقة، وخلفية تشبه أجنحة الطائرات النفاثة، واستمدت هذه السيارة قوتها من محرك مكون من 8 أسطوانات، بسعة 3054 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 285 حصانًا، متصل بناقل حركة يدوي الأداء من 3 سرعات.

جدير بالذكر أن فيلم العتبة الخضراء بطولة كل من " إسماعيل يس، زينات صدقي، احمد مظهر، عمر الحريري، صباح، رياض القصبجي، نظيم شعراوي، فتحية شاهين، اعتدال شاهين، سعيد خليل، هدى شمس الدين " ومن تأليف جليل البنداري، وسيناريو وحوار يوسف صالح، ومن إخراج فطين عبدالوهاب، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 15 مارس من العام 1959.

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chrysler إسماعيل يس سيارات قصص السيارات سيارات الأفلام سيارات المشاهير

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