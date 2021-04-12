بسعة بطارية أقل .. تسريبات تكشف سعر ومواصفات Galaxy Z Fold 3 القابل للطى

كشفت تسريبات عدد من مواصفات هاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطى من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والمحتمل إطلاقه خلال الأسابيع القادمة، حيث سيأتى الهاتف بسعة بطارية أقل من سابقه الأمر الذى قد يثير غضب مستخدميه.

وبحسب موقع Tom's Guide فإن هاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطى سيحصل على بطارية سعة 4380 مللى أمبير فى الساعة، وهى سعة بطارية أقل من سابقه حيث جاء بسعة بطارية 4500 مللى أمبير، حيث يمثل الانخفاض حوالى 3 % .

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ويبدو أن سامسونج قد قامت بتخفيض سعة بطارية هاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطى من أجل توفير مساحة لقلم S Pen الذكى والذى سيتم ادماجه بداخل الهاتف ، تمامًا كما حدث في مع سلسلة هواتف Galaxy Note .

وسيأتى هاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطى بحجم شاشة داخلية تتراوح بين 7.6 إلى 7.7 بوصة ، حيث سيكون قادرا على احتواء شاشة خارجية بحوالى 6.23 بوصة، ومن المحتمل أن تأتي الشاشة بمعدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا في الثانية.



وسيعمل هاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطى من سامسونج بواسطة أحدث معالجات كوالكوم Snapdragon 888 ، وبسعة تخزين 256 جيجابايت على الأقل مثل سابقه ، والذى لم يكن يحتوى على مساحة لفتحة بطاقة microSD.



ومن المحتمل أن يبلغ سعر هاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطى من سامسونج حوالى 1800 دولار أمريكى اى ما يعادل حوالى 28 ألف جنيه مصرى .

