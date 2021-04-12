هالة السعيد : أتوقع مشاركة شركات عالمية في تطوير مجمع التحرير

أكدت هالة السعيد وزيرة لتخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تطوير مجمع التحرير يأتي ضمن صميم واستراتيجية صندوق مصر السيادى الذى يعمل على تطوير الأصول وتعظيم العائد منها والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في ثروات مصر وفق أحدث الأساليب العلمية للاستثمار وتحقيق أعلى درجات الاستفادة من الأصول غير المستغلة.

وأضافت |السعيد|، في تصريحات صحفية، وسيكون مجمع التحرير نموذجا لتعامل الصندوق مع الأصول التي ستؤول له، متوقع أن يتقدم للمشاركة في عملية التطوير عدد من كبرى الشركات المصرية والعربية والعالمية.

وتابعت وزيرة التخطيط: سيتم المفاضلة بينها بشفافية واختيار الأنسب للدخول في شراكة مثمرة وقوية تشجع باقى المستثمرين على الدخول في شراكات مستقبلية مع الصندوق السيادى.



ودشن صندوق مصر السيادي ، أولى الخطوات التنفيذية لتطوير وتأهيل مجمع التحرير عبر الانتهاء من مذكرة المعلومات ، وعرضها على المستثمرين والمطورين الأجانب والمحليين.