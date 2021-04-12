أبرزها تحسين وظائف المخ.. فوائد صحية غير متوقعة للصيام

الفوائد الصحية للصيام عديدة من زيادة فقدان الوزن إلى تحسين وظائف المخ فيعد شهر رمضان كريم فرصة لإنقاص الوزن إليك طرق لفقدان الوزن فى رمضان والحفاظ على مناعة الجسم

1. يعزز التحكم في نسبة السكر في الدم

وجدت العديد من الدراسات أن الفوائد الصحية للصيام قد تحسن التحكم في نسبة السكر في الدم ، ما قد يكون مفيدًا بشكل خاص لأولئك المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري.

وأظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على 10 أشخاص مصابين بداء السكري من النوع 2 أن الصيام المتقطع قصير المدى يقلل بشكل كبير من مستويات السكر في الدم

يمكن أن يؤدي تقليل مقاومة الأنسولين إلى زيادة حساسية الجسم للأنسولين ، مما يسمح له بنقل الجلوكوز من مجرى الدم إلى خلاياك بشكل أكثر كفاءة.

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2. يعزز صحة أفضل عن طريق مكافحة الالتهابات

في حين أن الالتهاب الحاد هو عملية مناعية طبيعية تُستخدم للمساعدة في مكافحة العدوى ، إلا أن الالتهاب المزمن يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على صحتك.

وجدت بعض الدراسات أن الفوائد الصحية للصيام يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الالتهاب ويساعد في تعزيز صحة أفضل.

أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على 50 من البالغين الأصحاء أن الصيام المتقطع لمدة شهر يقلل بشكل ملحوظ من مستويات علامات الالتهاب

3 قد يعزز صحة القلب

تعتبر أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة حول العالم ويعد تغيير نظامك الغذائي ونمط حياتك أحد أكثر الطرق فعالية لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

وارتبطت الفوائد الصحية للصيام بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية وقد يساعد في خفض وضغط الدم والدهون الثلاثية ومستويات الكوليسترول.

4. قد يعزز وظائف المخ

الصيام يمكن أن يحمي صحة الدماغ ويزيد من إنتاج الخلايا العصبية للمساعدة في تعزيز الوظيفة الإدراكية

ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتقييم آثار الصيام على وظائف المخ لدى البشر.