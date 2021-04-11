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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ازي تخس فى رمضان

نصائح لنظام دايت في رمضان مع رضوي الشربيني

دايت رمضان
دايت رمضان

شهر رمضان فرصة هائلة لخفض الوزن، لذا استضافت الإعلامية رضوى الشربيني، د. شادي لبيب، خبير التغذية ليرشدنا إلى نظام يسهل اتباعه للحفاظ على نتائج دايت الخمسة أسابيع.

تقوم فكرة هذا النظام على ترتيب تناول الطعام وإدخاله للجسم.

 

 الإفطار كالتالي:


- نكسر الصيام على1 إلى 3 ثمرات تمر، مع كوب من الماء أو مشروب طبيعي دون سكر.
نريح المعدة بعدها لمدة 10 دقائق.
- نبدأ بعدها في تناول الشوربة، بشرط ألا تحتوي على دهون إضافية أو مكرونة أو كريمة.
- بعدها تناول الخضراوات، طبق منها دون دهون إضافية
- يفضل ألا يخلط الخضار مع الأرز لتقليل الكمية المستهلكة.
- بعدها تناول النشويات، الأرز من الحبوب الكاملة والمكرونة البنية، لاحتوائها على الألياف الطبيعية التي تحتفظ بالماء والتي تنتج سعرات حرارية أقل.
- أخيرًا.. تناول اللحوم مشوية ودون جلد.

بعد الإفطار:


فاصل ساعتين من عدم الأكل ثم تناول وجبة بينية:
قطعة البسبوسة تؤكل لمرة أو اثنتين أسبوعيًا على أقصى تقدير
وفي بقية الأيام نأخذ ثمرة فاكهة مع كبشة يد من المكسرات.

السحور:


نقلل الأملاح مثل الطماطم والسكر والأملاح والمخللات والجبن المالحة، كلها ممنوعة على السحور لتسببها في تقليل المياه من الجسم.

خضار وفاكهة: مهم أن نأكلها على السحور.
نشويات: نستخدم مواد الحبة الكاملة، ربع رغيف بلدي أو توست بني
وطبق من الفول مع البيض

نظام غذائى نظام رجيم دايت لتخسيس رمضان

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