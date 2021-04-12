عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين.. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

صدى البلد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة الغربية المحتلة، شملت أسيرة فلسطينية مُحررة وقادة بحركة حماس الفلسطينية.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) باعتقال قوات الاحتلال القادة في حماس أنس رصرص وعمر القواسمي والشيخ مصطفى شاور رئيس رابطة علماء فلسطين بعد اقتحام منازلهم فجر اليوم في الخليل.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال عشرة شبان من عائلة العمور في بلدة تقوع شرقًا.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد محمود العمور، ومهند نمر العمور، ومحمد ربحي العمور، وسفيان عودة الله العمور، ومحمد إبراهيم العمور، وأنس عادل العمور، وعدي عزات العمور، ومحمود علي العمور، وشادي نايف العمور، وبراء رائد العمور، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرة المحررة منى قعدان عقب مداهمة منزلها في بلدة عرابة جنوبًا.

وقالت مصادر محلية لـ"صفا" إن قوة عسكرية داهمت منزل قعدان في عرابة وفتشته قبل اعتقالها.

وقعدان أسيرة مُحررة اعتقلت عدة مرات في سجون الاحتلال.

كما داهمت قوات الاحتلال مدينة جنين واعتقلت الأخوين رامز ومحمد سمير أبو عبيدة بعد تفتيش منزل ذويهما فجر اليوم.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال اقتحامها قرية دير جرير شرقًا.

وداهمت قوة عسكرية تدعمها ناقلات جنود القرية، وفتّشت بعض المنازل، واعتقلت المواطنين محمود ناصر البرجي، وعبد العليم علوي.

فلسطين الاحتلال الضفة الغربية حركة حماس قوات الاحتلال اعتقالات

ترشيحاتنا

مؤسسة أبو العينين توزع 150 ألف شنطة سلع غذائية للأسر الأكثر احتياجا.. فيديو

هيئة قناة السويس: لا نسمح بمرور أي سفينة لا تتناسب مع القناة.. فيديو

قرار مهم ضد باعة الأنابيب المتجولين بمحافظة القاهرة

الوزراء: مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية قلعة مصر الرقمية

نصيحة لخفض فاتورة الكهرباء للنصف ..اعرفها

لبنان.. انهيار الليرة يعمق جراح المواطنين مع دخول شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد أزمة عمرو أديب مع محمد رمضان.. لميس الحديدي: لما تكون مغرور ومحدث نعمة توليفة غير مسبوقة

حر ولا برد.. الأرصاد تكشف مفاجأة بخصوص طقس أول أسبوع من رمضان

تفاصيل الحالة الصحية لـ مرتضى منصور بعد سقوطه مغشيا عليه

درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى مصر .. فيديو

يا أنا يا أنت .. عمرو أديب: سأقاضي محمد رمضان

حقه يغمس بالفلوس ملوخية.. ماذا قال الجمهور عن فيديو دولارات محمد رمضان بعد معرفة أجره في موسى

وصفته بـ الذهب الصافي| نور خطاب يروي تفاصيل لقائه بـ شريهان.. خاص

محمد رمضان يرد على عمرو أديب بمشهد من مسلسل نسر الصعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد