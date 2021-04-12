فلسطين.. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة الغربية المحتلة، شملت أسيرة فلسطينية مُحررة وقادة بحركة حماس الفلسطينية.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) باعتقال قوات الاحتلال القادة في حماس أنس رصرص وعمر القواسمي والشيخ مصطفى شاور رئيس رابطة علماء فلسطين بعد اقتحام منازلهم فجر اليوم في الخليل.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال عشرة شبان من عائلة العمور في بلدة تقوع شرقًا.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد محمود العمور، ومهند نمر العمور، ومحمد ربحي العمور، وسفيان عودة الله العمور، ومحمد إبراهيم العمور، وأنس عادل العمور، وعدي عزات العمور، ومحمود علي العمور، وشادي نايف العمور، وبراء رائد العمور، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرة المحررة منى قعدان عقب مداهمة منزلها في بلدة عرابة جنوبًا.

وقالت مصادر محلية لـ"صفا" إن قوة عسكرية داهمت منزل قعدان في عرابة وفتشته قبل اعتقالها.

وقعدان أسيرة مُحررة اعتقلت عدة مرات في سجون الاحتلال.

كما داهمت قوات الاحتلال مدينة جنين واعتقلت الأخوين رامز ومحمد سمير أبو عبيدة بعد تفتيش منزل ذويهما فجر اليوم.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال اقتحامها قرية دير جرير شرقًا.

وداهمت قوة عسكرية تدعمها ناقلات جنود القرية، وفتّشت بعض المنازل، واعتقلت المواطنين محمود ناصر البرجي، وعبد العليم علوي.