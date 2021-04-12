ننشر نص كلمة قاضي في جلسة الحُكم على خلية داعش التجمع الأول

استهل المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس الدائرة الخامسة إرهاب، كلمته في جلسة الحُكم على 9 مُتهمين في القضية المعروفة بـ"خلية داعش التجمع الأول" بـ الحديث النبوي :"قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :"إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، وَإِنَّمَا الْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ، وَمَنْ يَتَحَرَّ الْخَيْرَ يُعْطَهُ، وَمَنْ يَتَوَقَّ الشَّرَّ يُوقَهُ".

وتابع :"وقدر مصر أن يخرج فيها نابتة تؤنسك أصواتهم قراءة القران، ولا تلبث أن تنتهك حماة يصرخون ادعاءً من المظالم ونفوسهم بالليل والنهار تغشاه، يخشون المال والمنصب والشيطان وعرض الدنيا والله أحق أن تخشاه".

وأضاف :"أقول لهم ومن وراءهم من الجماعات الإرهابية ل وأنبه منهم من قل في حسبان الإنسانية ومن جل في عيون الضلالة والغوى، إذا كنتم تاجرتم بدين الله زوراً وبهتانا، ومولتم الإرهاب ظلماً وعدواناً وشققتم يد الطاعة كفراً وعصياناً، ومزقتهم جسد الأمة وسفكتم الذمة والحرمة، وفشيتم في عقول البسطاء الفتن والشقاق".

واستكمل :"وصرختم على المنصات بأن لكم يداً ستنال من مصر وأمنها وسكينتها، وهيهات هيهات وذلك أن مصر محفوظة بعناية الله وإن حسبتهم أن جهاد النبي وجهاد الصحابة مما تلوكه ألسنتكم لكم فيه حظ أو نصيب مما يُغرر لكم الشيطان ويُسول، فما كان مبعوثاً عليه الصلاة والسلام إلا بالرحمة للعالمين".

وأضاف :" لا يُمكن أيضاً أن تتحد الجهة ولا تنفك بين غضب موسى عليه السلام وبين ذلك الصرع الشيطاني الذي اعتلاكم فوق المنصات وبين الجماعات، ويا لضيعة الديانة والأدب أن تسووا بين الرأس والذنب وأن تحيلوا الثريا إلى ثراكم".

وتابع رئيس محكمة الجنايات، إن المحكمة توجه نداء إلى كل الدواعش والخوارج والبغاة والمعتدين من تلك الجماعات الإرهابية والتكفيرية بجميع مسمياتها وإلى كل من ينتحلون الديانة ويطلبون من ورائها مآرب الخسة والدونية، إلى كل من هطلت عليه أمطار السوء في مرعى جديب فاسترعى الجيف والمتردية، إلى كل من نكص عن ميدانه خيانة وعدواناً مبتغياً أمن مصر وأمانها وتعريض سلامتها للخطر لا يغرنكم ما مناكم به الشيطان فدونه قيادة أمنية وعدالة على صراط الله المستقيم.

واختتم القاضي كلمته بتلاوة الآية القرآنية الكريمة :" أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

وكانت المحكمة قد قضت بمعاقبة 6 متهمين بالمؤبد، ومتهم بالسجن المشدد 10 سنوات، وبرأت متهمين، حيث قضت المحكمة بمُعاقبة كل من حسن أمين المندوه ومحمد محمد أحمد و نجلاء مختار ورجب محمود وهاني يوسف وحسام الدين أحمد بالسجن المؤبد.

وشمل الحكم معاقبة هناد حسن بالسجن المشدد 10 سنوات، وبراءة كل من أحمد السيد وخالد عبد المعبود عما أسند اليهما، مع إدراج المحكوم عليهم على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف.