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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خطأ في الطباعة يتسبب في بيع iPhone 11 Pro بسعر خيالي

خطأ في الطباعة يتسبب
خطأ في الطباعة يتسبب في بيع iPhone 11 Pro بسعر خيالي

أدى خطأ فى الطباعة على هاتف iPhone 11 Pro من شركة آبل الأمريكية إلى بيعه الهاتف بمبلغ خيالى، حيث تم وضع علامة أو لوجو الشركة فى مكان غير مكانها الأصلى مما أدى إلى حالة من الارتباك وبالتالى بيع الهاتف بمبلغ كبير . 


وبحسب تقرير من موقع AppleInsider التقنى كشف عن الخطأ التقنى فى هاتف  iPhone 11 Pro أدى إلى بيعه بمبلغ 2700 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 42 ألف جنيه مصرى فى حين أن ثمنه الطبيعى يبدأ من حوالى 16  ألف جنيه مصرى . 

 

Misaligned Iphone 11 Pro


وسبب خطأ الطباعة أن محل التجزئة الذى باع هاتف iPhone 11 Pro اعتقد أنه واحد من الهواتف النادرة التى تباع بأسعار عالية الثمن ، ولكن الحقيقة هى أن المشكلة كانت فى طباعة الهاتف من الشركة بشكل خاطئ. 


ويتميز هاتف iPhone 11 Pro بشاشة قياس 5.8 بوصة من نوع OLED بدقة 1125 × 2436، ، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، ولا تدعم خاصية "3D Touch" بعد قرار آبل بالتخلى عنها، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68.

Apple

ويعمل هاتف iPhone 11 Pro الجديد معالجًا قويًا من نوع Apple A13 Bionic بمعالج سداسى النواة، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A12 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت.

iPhone 11 Pro آيفون آبل سعر ايفون 11 خطا طباعة ايفون

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