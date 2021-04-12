بسبب كورونا.. المناسبات الكنسية القادمة بدون حضور شعبي بالإسماعيلية

إيبارشية الإسماعيلية

أعلنت إيبارشية الإسماعيلية للأقباط الأرثوذكس إقامة المناسبات الكنسية القادمة بدون حضور شعبي بسبب الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، على أن تقام الصلوات بحضور الأباء الكهنة وعدد محدود من الشمامسة.

المناسبات الكنسية بدون حضور شعبي في الإسماعيلية

وذكر بيان صادر عن إيبارشية الإسماعيلية برئاسة نيافة الأنبا سارافيم أسقف الإيبارشية أنه نظرا لدخولنا في الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد وحرصا على سلامة الجميع فبالنسبة للمناسبات الكنسية القادمة أيام جمعة ختام الصوم وأحد الشعانين وخميس العهد والجمعة العظيمة وقداس عيد القيامة المجيد تكون الصلوات قاصة على الأباء الكهنة والشمامسة فقط .

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وأضاف أنه بالنسبة لصلوات القنديل، يستحسن عمل صلاة القنديل يوميا بالحجز قبل صلاة القداس أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس في الأسبوع السابق لجمعة ختام الصوم.

وتابع قائلا، إنه بالنسبة لصلوات البصخات ابتداء من أحد الشعانين مساء وحتى بصخة ليلة الجمعة العظيمة، تكون البصخات المسائية بالحجز على أن يختار المصلى حضور ليلة واحدة فقط من الليالي الخمس، مع مراعاة اختصار الوقت على قدر المستطاع والتمسك بكل الاجراءات الاحترازية، والله يحفظ الجميع في يمينه الحصينة ورفع هذا الوباء الشنيع.

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء لنيافة الأنبا دانيال أسقف إيبارشية المعادي ولمجمع كهنة الإيبارشية، في نياحة الأب الفاضل القمص أكليمندس وديع، ويلتمس عزاءً سمائيًّا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.



ورحل عن عالمنا اليوم الأب المبارك القمص أكليمندس وديع كاهن كنيسة السيدة العذراء بالمعادي، عن عمر يناهز ٦٦ سنة، وبعد خدمة كهنوتية دامت ٣٤ سنة .



ولد الأب الراحل في ١٧ أغسطس ١٩٥٥ وسيم كاهنًا في ٧ يونية ١٩٨٧ بيد مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث على كنيسة القديس مار مرقس الرسول بالمعادي، ثم انتدبه للخدمة بكنيسة السيدة العذراء بالمعادي في ديسمبر ١٩٨٨، ونال رتبة القمصية في ٨ يونية ٢٠١٢ بيد القائم مقام نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية.



وأقيمت صلوات تجنيزه بحضور نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، بحضور الأباء كهنة الإيبارشية وأسرته.

