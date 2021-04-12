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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إمام عاشور خليفة شيكابالا .. عدلي القيعي : ما حدث من سباب رموز الأهلي "مدبر"

امام عاشور
امام عاشور

هاجم عدلي القيعي مستشار مجلس إدارة الأهلي إمام عاشور نجم الزمالك والمنتخب الأولمبي على ما فعله بعد مباراة مواليد 99 أمام الأهلي.

وقال القيعي عبر قناة الأهلي، أن ما فعله إمام عاشور نجم الزمالك حدث مدبر ويؤدي إلى كارثة .

وشدد القيعي على أنه لا يصح سب رموز الأهلي داخل النادي في يوم توقيع اتفاقية مع الجامعة الأمريكية بالصدفة، ما حدث مدبر وخطة لإعداد كارثة.

وتابع  القيعى أن ترديد أغاني محفوظة بطريقة منظمة ليس صدفة أو من أجل الاحتفال ببطولة.

أضاف القيعي ، أن هذا الوضع حدث قبل انطلاق مباراة الأهلي والزمالك الماضية في كرة السلة وهو ما قاله أولياء أمور بعض الجماهير التي ذكرت اسم المدرب الذي اتفق مع أبنائهم بدخول صالة النادي الأبيض.

وأكمل القيعي متسائلا، هل لو الوضع معكوس وفريق الشباب بالأهلي هو من قام بهذه الأفعال وسب المنافس داخل ناديه كان سيخرج سالما؟".

وواصل ، قالوا أن إمام عاشور هو خليفة شيكابالا في كره جماهير الأهلي، أنا ممكن أن صنع عشرة مثل عاشور وشيكابالا ولكن لو فعلت ذلك سأخسر نفسي ومبادئي.

واختتم القيعي ، تصريحاته ، أتمنى أن تدرس حالة إمام عاشور ، هل كان يقوم بمثل هذه الأفعال مع حرس الحدود أو المحلة؟، ولو تبين أنه لم يكن كذلك لماذا يفعل هذا الآن بعد تحقيق حلمه بالانتقال إلى الزمالك، من أوهمه أن مثل هذه الأفعال تصنع له شعبية".

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