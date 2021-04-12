البابا تواضروس يعزي أسقف القوصية في رحيل القمص صموئيل فرج الله

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء لنيافة الأنبا توماس أسقف إيبارشية القوصية ومير ولمجمع كهنة الإيبارشية، في نياحة الأب المبارك القمص صموئيل فرج الله، ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.



وفاة القمص صموئيل فرج

ورحل عن عالمنا اليوم الأب القمص صموئيل فرج الله كاهن كنيسة القديس مار يوحنا المعمدان بالقوصية، التابعة لإيبارشية القوصية ومير، عن عمر قارب ٧٠ سنة، بعد خدمة كهنوتية دامت لحوالي ٢٣ سنة.



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وأقيمت صلوات تجنيزه اليوم بحضور نيافة الأنبا توماس أسقف الإيبارشية، وعدد من الآباء الكهنة، وولد الأب الراحل في الثاني والعشرين من أبريل 1951 وسيم كاهنًا في 1998 ونال القمصية عام 2012.



من ناحية أخرى، أعلنت إيبارشية الإسماعيلية للأقباط الأرثوذكس إقامة المناسبات الكنسية القادمة بدون حضور شعبي بسبب الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، على أن تقام الصلوات بحضور الأباء الكهنة وعدد محدود من الشمامسة.



وذكر بيان صادر عن إيبارشية الإسماعيلية برئاسة نيافة الأنبا سارافيم أسقف الإيبارشية أنه نظرا لدخولنا في الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد وحرصا على سلامة الجميع فبالنسبة للمناسبات الكنسية القادمة أيام جمعة ختام الصوم وأحد الشعانين وخميس العهد والجمعة العظيمة وقداس عيد القيامة المجيد تكون الصلوات قاصة على الأباء الكهنة والشمامسة فقط .

وأضاف أنه بالنسبة لصلوات القنديل، يستحسن عمل صلاة القنديل يوميا بالحجز قبل صلاة القداس أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس في الأسبوع السابق لجمعة ختام الصوم.

وتابع قائلا، إنه بالنسبة لصلوات البصخات ابتداء من أحد الشعانين مساء وحتى بصخة ليلة الجمعة العظيمة، تكون البصخات المسائية بالحجز على أن يختار المصلى حضور ليلة واحدة فقط من الليالي الخمس، مع مراعاة اختصار الوقت على قدر المستطاع والتمسك بكل الاجراءات الاحترازية، والله يحفظ الجميع في يمينه الحصينة ورفع هذا الوباء الشنيع.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء لنيافة الأنبا دانيال أسقف إيبارشية المعادي ولمجمع كهنة الإيبارشية، في نياحة الأب الفاضل القمص أكليمندس وديع، ويلتمس عزاءً سمائيًّا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.



ورحل عن عالمنا اليوم الأب المبارك القمص أكليمندس وديع كاهن كنيسة السيدة العذراء بالمعادي، عن عمر ناهز 66 سنة، وبعد خدمة كهنوتية دامت 34 سنة .

