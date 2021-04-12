فتاوى تشغل الأذهان.. دار الإفتاء تكشف مبطلات الصيام في شهر رمضان وحكم القراءة من المصحف في صلاة التراويح

فتاوى تشغل الأذهان

ما حكم القراءة من المصحف في صلاة التراويح؟ .. دار الإفتاء تجيب

حكم الصلاة منفردًا بآخر صفوف الجماعة في ظل جائحة كورونا؟

ما هي طرق إثبات دخول شهر رمضان؟.. دار الإفتاء تجيب

7 أمور .. دار الإفتاء تكشف عن مبطلات الصيام في شهر رمضان

احذر أن تفوتك.. تعرف على فضل أول ليلة من شهر رمضان

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى التي تشغل الأذهان، والمتعلقة بشهر رمضان المبارك، نرصد أبرزها في التقرير الآتي:

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه "هل من الممكن أن أصلي التراويح ممسكًا بالمصحف في يدي وأقرأ منه أثناء الصلاة؟.

وقالت دار الإفتاء، إن من الأمور المباحة في الصلاة: البكاء، والتأوه، والأنين، والالتفات عند الحاجة، وقتل الحية والعقرب وكل ما يؤذي المصلي، وحمل الصبي.

وأشارت إلى أنه يباح الفتح على الإمام إذا كانت هناك ضرورة، وكذلك القراءة من المصحف شريطة ألا يكون مضيعًا للخشوع في الصلاة.

واستشهدت بما روي: أن ذكوان مولى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يؤمها في رمضان من المصحف.

وقال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 95): [ولو قلب أوراقه أحيانًا في صلاته لم تبطل]



كما تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم الصلاة منفردًا في آخر صفوف الجماعة في ظل جائحة كورونا؟.

وأجاب الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن الأصل فى صلاة الجماعة اتصال الصفوف وقرب المأمومين من بعضهم.. ونحن في هذه الظروف يجوز لنا أن نتباعد.

وأضاف أمين الفتوى أنه لا مانع من أن يكون بين كل شخص وآخر متر أو متر ونصف وهكذا ونصلى في صف ونترك صف، حتى يكون هناك تباعد ولو هناك شخص -لا قدر الله- مصاب لا يعدى أخوه الذى يصلى معه في نفس المكان.

وأوضح أمين الفتوى أنه إذا امتلأ الصف فى ظل هذا التباعد ووجد الشخص نفسه يقف فى صف منفردا فلا يوجد مانع.

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول "ما هي طرق إثبات دخول شهر رمضان الكريم؟

وأجابت دار الإفتاء، أنه يثبت دخول شهر رمضان كغيره من الأشهر العربية القمرية برؤية الهلال، ويُسْتَطْلَع بغروب شمس يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان، فإذا تمت رؤية الهلال فقد بدأ شهر رمضان، وإذا لم تتم رؤيته فيجب إكمال شهر شعبان ثلاثين يومًا.

واستشهدت بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ»، وبهذه الطريقة أيضًا يثبت دخول شهر شوال.

وأكدت دار الإفتاء، أن الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل شرعا، مع الاستئناس بالحساب الفلكي؛ إذ المختار للفتوى أن الحساب الفلكي يَنْفي ولا يُثْبِت، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه في الإثبات، ويؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.

فإذا نفى الحساب إمكان الرؤية فإنه لا تُقْبَل شهادة الشهود على رؤيته بحال؛ لأن الواقع الذي أثبته العلم الفلكي القطعي يُكَذِّبهم.

وفي هذا جَمْعٌ بين الأخذ بالرؤية البصرية وبين الأخذ بالعلوم الصحيحة سواء التجريبية أو العقلية، وكلاهما أمرنا الشرع بالعمل به، وهو ما اتفقت عليه قرارات المجامع الفقهية الإسلامية.

وقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء عدّوا أنواعا من المفطرات، ذكروا منها إدخال شيء إلى الجوف.

وأضاف أمين الفتوى، في فيديو على صفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أن الجوف يبدأ من الحلق، فلو أدخل الصائم شيئا إلى جوفه من منفذ منفتح كالفم والأنف، فإن ذلك يؤدي إلى الإفطار وإبطال الصوم.

وأشار إلى أن الجماع بين الرجل وزوجته، يعتبر من مفطرات الصوم، وكذلك خروج المني عن المباشرة أو بغير مباشرة.

وأوضح، أن الاستيقاء وهو محاولة إخراج ما في المعدة بالرغبة يعتبر من المفطرات، وكذلك خروج دم الحيض والنفاس من مفطرات الصوم.

وذكر أن من مفطرات الصوم أيضا، حدوث حالة الجنون للشخص، وكذلك الردة عن الإسلام.

وقال الشيخ محمد أبو بكر، العالم الأزهرى إن أول ليلة من شهر رمضان عظيمة جدا وجليلة القدر وعالية المنزلة فاحذر أيها المسلم أن تضيعها.

وأضاف محمد أبو بكر عبر برنامج “إني قريب” المذاع على فضائية النهار أن أول ليلة من شهر رمضان فضلها سابغ وسابق، وهى التى قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم “إذا كان أول ليلة في شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن، وغلقت أبواب النار فلم يُفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي منادٍ: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله عُتقاء من النار وذلك كل ليلة”.

وأشار محمد أبو بكر إلى أن هذه الليلة ينظر الله إلينا فيها، فكيف تحب أن ينظر اليك وماذا تريد أن تفعل ويراه الله منك.. انظر ما تحب أن يراه منك وافعله لتقترب من الله، ومن نظر الله إليه لا يعذبه ابدا.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أعطيت أمتي في شهر رمضان خمساً لم يعطهن نبي قبلي، أما واحدة، فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله تعالى إليهم، ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبداً".

ونوه محمد أبو بكر إلى أن أول ليلة من شهر رمضان هي ليلة القرب والاجتباء والاصطفاء وبداية نهر الخير فاغتنموها ولا تضيعوها فإنها ليلة قلما أن تعود، وربما تعود ونحن على قيد الحياة فاغتنموها ولا تضيعوها.