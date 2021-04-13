انقلاب أتوبيس الطلاب في الحلقة الأولى من ولاد ناس

عبر صدى البلد ..

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل ولاد ناس مفاجأة كبيرة وذلك بعد عرض الحلقة على قناة صدى البلد.

وبدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل ولاد ناس بحادث ضخم وهو انقلاب اتوبيس الطلاب والذى تعرضوا إلى عديد من الإصابات البالغة.

وكشفت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل ولاد ناس عن الصراع الدائر بين الآباء والأمهات والابناء بالإضافة الى دور المدرسة في الحفاظ على الطلاب وسلوكهم.

وتظهر الفنانة رانيا فريد شوقي في مسلسل ولاد ناس في دور ايمان زوجة “احمد وفيق” ولديه ولد وبنت وتحاول ان تربيهما بشكل جيد قدر الإمكان.

يدخل مسلسل ولاد ناس المنافسة بقوة ضمن دراما رمضان هذا العام، حيث يعد أحد الأعمال المتوقع أن تحظى بمشاهدة كبيرة، خصوصا وأنه يعتمد على قضية شائكة تشغل بال كل أسرة مصرية وهى قضية التعليم، وكيف يمكن أن يتم تطوير التعليم ومراعاة الأبناء.

كما يستحوذ مسلسل ولاد ناس على حيز كبير من الاهتمام، لأن مخرجه هانى كمال ومؤلفه أيضا كان صاحب رائعة مسلسل "أبو العروسة".

قنوات عرض مسلسل ولاد ناس

ويعرض مسلسل ولاد ناس عبر شاشات النهار، صدى البلد، المحور، القاهرة والناس، ten، ضمن المائدة الرمضانية الأسبوع المقبل، وحصريًا عبر منصة فيو، كما يعرض على شاشة عدد من القناة العربية وأبرزها قناة التليفزيون السعودي وقناة "sbc" وعدد آخر من القنوات العربية.

قصة مسلسل ولاد ناس

مسلسل ولاد ناس يقدم رسالة مهمة تلمس كل بيت مصري، ويشتبك مع قضايا متعلقة بالتربية والتعليم، وأزمات المدارس الخاصة، ودور الآباء في تنشئة الأطفال، كما يقدم مجموعة مختلفة من نماذج الأسر المصرية.

ويلقى المسلسل الضوء على حال الأسر المصرية وعلاقة الآباء والأبناء من أجيال المراهقين وأوضاع التعليم والتربية من خلال حادث يفجر الدراما ويولد الصراع بين جميع الأطراف.

وتدور أحداث العمل حول حادث أتوبيس مدرسي، وهو أحد أصعب المشاهد في العمل، وتم تصويره بأحدث التقنيات بأحد طرق الشيخ زايد.

أبطال مسلسل ولاد ناس

مسلسل ولاد ناس يعتمد على البطولة الجماعية، حيث يشارك فيه عدد كبير من النجوم، ولعل من أبرزهم رانيا فريد شوقي وصبري فواز وأحمد وفيق وبيومي فؤاد ومحمد عز ومحمود حجازي وناصر سيف و صفاء الطوخي ووفاء صادق وإخراج وتأليف هاني كمال.