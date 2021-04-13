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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول طبق السلطة على الإفطار؟

صدى البلد

قدمت الدكتور خلدون الحوراني؛ فوائد  تناول طبق من السلطة  يومياً على الافطار في رمضان؛فإنها لا تساعد فقط على إنقاص الوزن الزائد، بل تقدم فوائد رائعة لصحة البشرة والشعر والبدن والصحة العامة للجسم. 
 

١- السلطة الخضراء غنية بالعديد من الألياف
من أهم فوائد تناول طبق السلطة كل يوم، أنها محملة بالعديد من الألياف الصحية التي تعطيك إحساسا بالشبع وتبقي المعدة ممتلئة لأطول فترة ممكنة، وهو ما يساعد على التخسيس وإنقاص الوزن الزائد. تتميز الألياف أيضا بفوائدها الرائعة للجهاز الهضمي، فهي تساعد على تحسين عمليات الهضم وعلاج الإمساك.

٢- إمداد الجسم بالفيتامينات..
هل تعلمين أن طبقاا واحدا من السلطة الخضراء يحتوي على المقدار اليومي الذي يحتاجه الجسم من أغلب الفيتامينات الطبيعية احرصي على أن يحتوي طبق السلطة على كمية متنوعة من الخضراوات لضمان الحصول على التغذية المتكاملة لجسمك كل يوم، الأمر الذي سينعكس سريعا على مظهر البشرة والشعر. فإن تناول طبق السلطة بشكل يومي سيساعدك في علاج مشكلات البشرة مثل الحبوب والجفاف من ناحية وتغذية فروة الرأس من ناحية أخرى.

٣- تقليل عدد السعرات الحرارية  في نظامك الغذائي..

من فوائد تناول طبق السلطة أيضا أنه يسمح بالحد من كمية الدهون وتقليل السعرات الحرارية التي تدخل الجسم مما يساهم بشكل ملحوظ في الحفاظ على رشافة الجسم. لحياة صحية أفضل، احرصي على استبدال الأطعمة الدهنية بالسلطة الخضراء.

٤- طعم لذيذ
إلى جانب كونها من الأكلات الصحية، فإن السلطة الخضراء تتميز بمذاق رائع خاصة عندما يضاف إليها التوابل وأنواع الصوص اللذيذة. وهذا بالتأكيد ما يجعلها من الأطعمة التي لا يمكن الاستغناء عن تناولها كل يوم.

٥- السيطرة على الشهية المفتوحة..
إحدى فوائد السلطة الحضراء أيضا أنها تساعد على مقاومة الشهية المفتوحة والشره في تناول الطعام.

تأكدي من تناول طبق السلطة قبل تناول وجبتك الأساسية بـ ٣٠ دقيقة على الأقل وستجدين نفسك تلقائيا تقللين من كمية الطعام التي تتناولينها في وجبتك.

٦- سهولة الإعداد..
السلطة الخضراء من الوصفات سهلة الإعداد، فكل ما عليك فعله هو تقطيع الخضراوات وخلطها مع صوص سلطة لذيذ؛ في كل مرة تشعرين بها بالجوع، لا تترددي في إعداد طبق السل

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