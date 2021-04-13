عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شيفروليه تقدم عروضا بمناسبة شهر رمضان بالإمارات

صدى البلد

أعلنت شركة شفروليه مع وكيليها الرسميين، في دولة الإمارات العربية المتحدة، احتفالها بحلول شهر رمضان المبارك عبر تقديم باقة من العروض الاستثنائية على مجموعة الطرازات الحائزة على جوائز بارزة .

وأوضحت الشركة فى بيان لها ، ان عروض شهر رمضان المبارك تسري على عدد من من طرازات الشركة منها ترافيرس ، وسيلفرادو ، و بليزر الرياضية و كامارو . 

وتقدّم شفروليه مع وكلائها باقات تمويلية مميّزة على شفروليه تاهو الجديدة كلّياً التي تُعتبَر مركبة الـSUV الرسمية للحركة والتشويق، وشفروليه كابتيفا التي تُعدّ من أكثر مركبات فئة السبعة مقاعد ذات السعر المعقول بفئتها.

قالت كيلي ماكدونالد، الرئيس التنفيذي للتسويق لدى ’جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط‘: "يسرّنا خلال شهر رمضان لهذا العام تقديم عروض استثنائية على مجموعة من مركبات شفروليه التي تتلاءم مع نمط حياة كل عميل، أكان يبحث عن مركبة رياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) عائلية أو سيارة خارقة للأداء العالي". 

وإلى جانب العروض البارزة، يمكن لمتابعي قنوات التواصل الاجتماعي المشاركة في مسابقة فوازير شفروليه، حيث سيكون عليهم حل بعض الحزازير الممتعة مع العائلة والأصدقاء لأجل الفوز بمزيد من الجوائز التي يمكنهم الحصول عليها مع سياراتهم شفروليه الجديدة كلّياً."

 

بإمكان العملاء الآن الاستمتاع بقيادة ’شفروليه كامارو الأيقونية مع توفير يصل إلى 25,000 درهم. أما سيلفرادو الأسطورية، توفيراً كبيراً يصل إلى 15,000 درهم ، ويستطيع الآن العملاء الحصول على بليزر الأنيقة والتي تولّد الكثير من العواطف والذكريات الجميلة مع توفير كبير يصل إلى 15,000 درهم ، اما شفروليه ترافيرس توفر حتى 12,000 درهم، 

 

شفروليه دولة الامارات ترافيرس كامارو سيلفرادو اخبار السيارات الامارات

موضوعات متعلقة

ما حكم أخذ شيء من شخص بسيف الحياء؟ أمين الفتوى يوضح

كريم محمود عبد العزيز يكشف عن صورة طفولته في دور السحابة

أكاديمية الشعر العربي تواصل أعمال مؤتمرها الافتراضي

رئيس البيت الفنى: مسرح الطفل قادم بقوة و"عايزين سلام" أحدث إنتاج ورشة مواهب مصر

عبر تقنية " الفيديو كونفرانس " تكريم الأم المثالية بمياه المنيا

مع اقتراب شهر رمضان .. شاهد| تعرف على أسعار الفاكهة والخضروات في الأسواق

بمكياج جذاب.. سلمى أبو ضيف تتألق في أحدث ظهور لها

الكشف عن موعد مباراة كأس السوبر السعودي

ترشيحاتنا

الصين غاضبة وأمريكا ترحب.. اليابان تخطط لصرف مياه محطة نووية في البحر

صلاة الفجر في رمضان تكفر كل ذنوبك مهما كانت كثيرة بـ4 شروط.. باقي 25 دقيقة

طرد لاعب في الدوري الكوري بسبب احتفال ساذج بهدف.. فيديو

شيفروليه تقدم عروضا بمناسبة شهر رمضان بالإمارات

خرائط جوجل تورط عريسا للزواج من امرأة غير عروسته

هل قضم الأظافر يفسد الصوم؟ علي جمعة يوضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطأ شائع في السحور يبطل الصيام ويقع فيه كثيرون.. لجنة الفتوى توضح

مصير الأهلي .. قرار جديد من الكاف بشأن ربع نهائى أبطال أفريقيا

وزيرة التخطيط: إخلاء مجمع التحرير.. اعرف السبب

وأنا مالي بيك.. محمد رمضان يهاجم عمرو أديب بـ فيديو جديد | شاهد

ادعوا لأمى| ابنة فيفي عبده تكشف تطورات صحة والدتها بعد حقنها بالخطأ

التعبان التانى .. باسم سمرة يهاجم محمد رمضان

شاهد.. لحظة وفاة لاعب مغربي أثناء مشاركته في إحدى مباريات الدوري

بعد أزمة عمرو أديب مع محمد رمضان.. لميس الحديدي: لما تكون مغرور ومحدث نعمة توليفة غير مسبوقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

مني أحمد

الدراما والتاريخ

كريمة أبو العينين

عن مصر قالوا ونقول

عاطف عبد الستار

دراما الوعي وعودة الروح الوطنية

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «2-3»

د.مجدي بدران

هل يؤثر «كورونا» على الصيام؟

د.سالم الكتبي

خطوة إماراتية علمية مهمة

بهجت العبيدي

تزاوج بين نوعين من الإنسان.. نظرية الخروج من أفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ