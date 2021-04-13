شيفروليه تقدم عروضا بمناسبة شهر رمضان بالإمارات

أعلنت شركة شفروليه مع وكيليها الرسميين، في دولة الإمارات العربية المتحدة، احتفالها بحلول شهر رمضان المبارك عبر تقديم باقة من العروض الاستثنائية على مجموعة الطرازات الحائزة على جوائز بارزة .

وأوضحت الشركة فى بيان لها ، ان عروض شهر رمضان المبارك تسري على عدد من من طرازات الشركة منها ترافيرس ، وسيلفرادو ، و بليزر الرياضية و كامارو .

وتقدّم شفروليه مع وكلائها باقات تمويلية مميّزة على شفروليه تاهو الجديدة كلّياً التي تُعتبَر مركبة الـSUV الرسمية للحركة والتشويق، وشفروليه كابتيفا التي تُعدّ من أكثر مركبات فئة السبعة مقاعد ذات السعر المعقول بفئتها.

قالت كيلي ماكدونالد، الرئيس التنفيذي للتسويق لدى ’جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط‘: "يسرّنا خلال شهر رمضان لهذا العام تقديم عروض استثنائية على مجموعة من مركبات شفروليه التي تتلاءم مع نمط حياة كل عميل، أكان يبحث عن مركبة رياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) عائلية أو سيارة خارقة للأداء العالي".

وإلى جانب العروض البارزة، يمكن لمتابعي قنوات التواصل الاجتماعي المشاركة في مسابقة فوازير شفروليه، حيث سيكون عليهم حل بعض الحزازير الممتعة مع العائلة والأصدقاء لأجل الفوز بمزيد من الجوائز التي يمكنهم الحصول عليها مع سياراتهم شفروليه الجديدة كلّياً."

بإمكان العملاء الآن الاستمتاع بقيادة ’شفروليه كامارو الأيقونية مع توفير يصل إلى 25,000 درهم. أما سيلفرادو الأسطورية، توفيراً كبيراً يصل إلى 15,000 درهم ، ويستطيع الآن العملاء الحصول على بليزر الأنيقة والتي تولّد الكثير من العواطف والذكريات الجميلة مع توفير كبير يصل إلى 15,000 درهم ، اما شفروليه ترافيرس توفر حتى 12,000 درهم،