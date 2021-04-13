تعرف على ملخص الحلقات الأولى لـ مسلسلات رمضان.. اللى مالوش كبير ولعبة نيوتن وكله بالحب والطاووس وضل راجل الأبرز

خلال الساعات القليلة الماضية انطلق الموسم الرمضاني لعان 2021 ، حيث تم عرض الحلقات الأولى من بعض المسلسلات ، وفى السطور التالية نرصد لكم ملخص تلك الحلقات ومنها مسلسل اللى مالوش كبير ، لعبة نيوتن ، ولاد ناس ، كله بالحب ،الطاووس وغيرها .

مسلسل اللى مالوش كبير :

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل "اللي ملوش كبير"، بظهور “غزل” (ياسمين عبد العزيز)، التي يبدو أنها تتمتع بثراء فاحش، ولديها أسطول سيارات على أحدث موديل، وتعيش في فندق، وتذهب للتسوق في أحد المولات، وتدفع 500 ألف جنيه فى “الشوبينج”.



وتذهب غزل "ياسمين عبد العزيز" إلى حفل في “ديسكو”، رفقه صديقتها “نادين” (دنيا عبد العزيز)، وتقابل الخديوي "أحمد العوضي" الذي يفتعل مشاجرة مع أحد الأشخاص في المكان، وعند خروجه؛ يجد سيارة تعوق سيارته؛ ليتلفظ بالشتائم، ويجد أن “غزل” هي صاحبتها؛ ليدخل في مشاجرة معها، ويكسر لها سيارتها.



وبعد ذلك، تُبلغ “غزل” الشرطة عن ما حدث مع الخديوى، وكسر سيارتها، ويذهب الخديوي "أحمد العوضى" إلى القسم، ويقابل المقدم محمود الرحاوي (أحمد سعيد عبد الغني)، ويبلغه أنها هي السبب لأنها وقفت وراء سيارته.



وخلال الأحداث يقابل "الخديوي"، “غزل”، عند المحامي، في محاولة للصلح بينهما، لكنها ترفض، وتريد الاعتذار لها، ودفع 100 ألف جنيه لها، ويرفض الأمر ويتشاجر معها مجددا، ويخرج من عند المحامي ويذهب إلى زوجته “قدرية” (دينا فؤاد) ويتحدث معها عن أولاده.



وظهر الفنان خالد الصاوي في نهاية أحداث الحلقة، في مشهد سيطرت عليه حالة من الإثارة، في دور «عابد»، حيث يجسد دور زوج «غزل» ياسمين عبد العزيز، ويبدو أنه قاسي القلب معها، وتتعرض منه للعنف الأسري، فدخل عليها وهي تتحدث في الهاتف المحمول، وتروي لصديقتها، لقاءها مع «سيف الخديوي» أحمد العوضي، ليفاجئها بسماعه لها، وتقوم بفزع ويسيطر على ملامحها شعور الخوف والرعب، بعكس شخصيتها الشديدة التي ظهرت في بداية الحلقة.



وانتهت الحلقة، التي عرضت على شاشة قناة «سي بي سي»، على مشهد تعدي «عابد» خالد الصاوي، على زوجته «غزل» ياسمين عبد العزيز، بالضرب، حتى أنه جرحها في رأسها، بعد صدمه لها في نافذة غرفتها أكثر من مرة، لتنتهي الأحداث على مشهد سقوط «غزل» على الأرض؛ لتشويق الجمهور لأحداث الحلقة الثانية، اليوم الثلاثاء الساعة التاسعة مساءً.

ويضم مسلسل «اللي مالوش كبير» كل من ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، منهم “عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ، وفتوح أحمد”.

مسلسل الطاووس :

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "الطاووس" -المعروض على قناة صدى البلد الفضائية- العديد من الاحداث المثيرة أبرزها واقعة الاغتصاب التي تعرضها لها شخصية أمنيه، التي تقدمها النجمة سهر الصايغ، على يد مجموعة من أبناء أصحاب النفوذ، هذا إلى جانب القيام بإلقاء الضوء على مدى المعاناة التي تتعرض لها الطبقة الفقيرة من أجل توفر لقمة العيش، والعمل من بطولة جمال سليمان وسهر الصايغ .

مسلسل لعبة نيوتن :

جاءت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل لعبة نيوتن مشوقة، حيث دارت الأحداث حول شخصية هنا “منى زكي” التي تحاول استغلالها مسألة سفرها إلى أمريكا لحضور مؤتمر، لتضع مولودها الأول هناك أمل في الحصول على الجنسية الأمريكية، إلا أن هذا القرار يواجه بالرفض من قبل زوجها حازم “محمد ممدوح"، وبعد إقناعه بهذا الأم تنجح في الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتبدأ فى خطتها من خلال الحصول على مسكن بعد ان تهرب من الوفد الذى يرافقها من اجل حضور المؤتمر .

ويحاول زوجها حازم “ممدوح ” الحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة الامريكية لمرافقة زوجته ، الا أنه يتعرض الى النصب ، مما يجعله يطالبها بالعودة ، ولكنها تصر على استكمال خطتها .

يشارك فى بطولة مسلسل لعبة نيوتن عدد كبير من الفنانين على رأسهم منى زكى ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد ومايان السيد، بالإضافة إلى الفنانة الراحلة أحلام الجريتلى التى انتهت من تصوير دورها قبل وفاتها.

مسلسل ملوك الجدعنة :

بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل ملوك الجدعنة، بمشهد جمع طفلين يتاجران في بيع طيور الحمام، ويتعرضان لمضايقات من آخرين واشتباك مع من يضايقاهما، ثم مشهد آخر ظهر فيه عمرو سعد ومصطفى شعبان بعدما كبرا سويا.

جمعت عمرو سعد ومصطفى شعبان في ملوك الجدعنة صداقة وتجارة وشراكة منذ الطفولة، واشتركا سويا في حوار ساخر خفيف الظل حول أموال تجارتهما.

في مشهد نسائي ظهرت كل من ياسمين رئيس محبوبة الحارة، التي تربطها علاقة عاطفية بعمرو سعد، ورانيا يوسف مع دلال عبد العزيز، ثم يظهر الصديقان سفينة وسرية مع الفنانة القديرة التي تطلب منهما الزواج وإصرارهما على الرفض.

يحتفل أبطال المسلسل في الحلقة بأول أيام العيد، ويظهر الفنان يوسف شعبان لأول مرة منذ فترة طويلة في عمل درامي، بدور عم حكم الذي يساعده سفينة وسرية ماديا بعد تدهور تجارته وغياب أولاده.

يشعل عمرو عبد الجليل النيران في شخص حاول الحصول منه على معلومات حول بضاعته المفقودة، ويساعده الفنان أحمد صفوت، فيما شهدت الحلقة الأولى من ملوك الجدعنة ظهور سريع للفنان حسن الرداد.

تلعب رانيا يوسف دور شقيقة سفينة "مصطفى شعبان"، الذي على خلاف دائم مع زوجها، واعتدى عليها بالضرب لإهانته زوجته واستغلالها وصرف أموالها.

تورط سفينة وسرية في أزمة مع صديقهما الثالث على العجمي الذي يقوم بدوره حسن الرداد، ويدخلان قسم الشرطة بسبب تصرفات البلطجة التي يقومان بها.

مسلسل ضل راجل :

عرضت قناة الحياة، الحلقة الأولى من مسلسل ضل راجل، الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال، ويقدم فيه دور “رب أسرة مكافح” يعمل مدرسًا في الصباح، وسائق تاكسي ليلا، ويقيم في منطقة شعبية، ولديه ابنتين، ومتزوج من نيرمين الفقي.

يعكف ياسر جلال على قضاء طلبات عائلته، خاصة أن زوجته تعاني من أزمة صحية، وأصبحت قعيدة، وتتطلب عناية خاصة، كما أن حماته، الفنانة إنعام سالوسة، تقطن معه في شقته، ويتمتع بعلاقات قوية بجيرانه والمحيطين به.

ويحاول الأب تلبية طلبات منزله وابنتيه، ويقع خلاف بينه وابنته الكبرى التي تقوم بدورها “رنا رئيس”، وتحاول مساعدة أسرتها ماديا من خلال رسم لِوَح وبيعها؛ بسبب رغبتها في حضور حفل عيد ميلاد صديقة لها، وبعد رفضه؛ استجاب لطلبها، ووافق على حضورها الحفل.

ووقع خلاف بين ياسر جلال في الحلقة الأولى من ضل راجل، وشخص، صدم سيارة التاكسي الخاصة به، وتأخر على اصطحاب ابنته من الحفل، ليعود يبحث عنها ولا يجدها، ويتلقى مكالمة صادمة تفيد بتعرض ابنته لمكروه.

مسلسل بين السماء والارض :

حملت الحلقة الاولى من مسلسل بين السماء والارض أسم "أحضنوا الأيام"، وبدأت الاحداث بظهور أبطال المسلسل داخل اسانسير معطل ويحاولوا الاستنجاد بمن في العمارة، الذين يحاولون ان يقوموا بحل المشكلة لكن لا يستطيعون.

يبدأ ابطال العمل التعرف على بعضهم البعض، والأسباب التي اتت بهم الى العمارة، ويدخل بعضهم في حاله هلع بسبب استمرار تعطل الأسانسير، والبعض الاخر يتشاجر. وفي نهاية العمل تعاد الأحداث بطريقة الفلاش باك ليريك أسباب قدوم الأبطال الى الأسانسير.

مسلسل كله بالحب :

شهدت الحلقة الاولى من مسلسل “كله بالحب” العديد من الاحداث المشوقة حيث تزوج أحمد السعدني، الذي يجسد شخصية طارق من الفنانة صابرين، التي تجسد دور الهام.

كما تعرض السعدني، لضرب مبرح لدفاعه عن صابرين، واكتشف السعدني ان صابرين مازالت فتاه في اليوم التالي من الزواج بالرغم انه سبق لها الزواج، قبله ولكنها اخبرته ان زوجها الاول كان يعاملها مثل ابنته.

كما ظهرت الفنانة زينة، وهي تقابل شباب في “ديتينج” من خلال برامج للتعارف، وكان من بين هؤلاء الشباب الفنان أحمد الشامي.

مسلسل “كله بالحب” بطولة كل من الفنانة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل ولاد ناس مفاجأة كبيرة وذلك بعد عرض الحلقة على قناة صدى البلد.

مسلسل ولاد ناس :

وبدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل ولاد ناس بحادث ضخم وهو انقلاب اتوبيس الطلاب والذى تعرضوا إلى عديد من الإصابات البالغة.

وكشفت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل ولاد ناس عن الصراع الدائر بين الآباء والأمهات والابناء بالإضافة الى دور المدرسة في الحفاظ على الطلاب وسلوكهم.

وتظهر الفنانة رانيا فريد شوقي في مسلسل ولاد ناس في دور ايمان زوجة “احمد وفيق” ولديه ولد وبنت وتحاول ان تربيهما بشكل جيد قدر الإمكان.