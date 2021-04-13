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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سنرد بشكل حازم..

حادث نطنز.. إيران تتهم إسرائيل بتنفيذه وتتوعد بالرد

إيران تتهم إسرائيل
إيران تتهم إسرائيل بالمسؤولية عن حادث منشأة نطنز النووية

اتهمت إيران إسرائيل  بالمسؤولية عن تخريب منشأة نطنز النووية وتوعدت بالانتقام لهجوم هو على ما يبدو أحدث فصول حرب تدور في الخفاء منذ وقت طويل.

 

وقال وزير الخارجية الإيران محمد جواد ظريف أن  "إسرائيل قامت بمقامرة سيئة للغاية بمهاجمة مفاعل نطنز النووي وسنرد بشكل حازم على العمل التخريبي الذي استهدف مفاعل نطنز".

 

ووقع الحادث وسط مساع دبلوماسية تبذلها إيران والولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران عام 2015 مع القوى العالمية وتعترض إسرائيل بشدة على الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل نحو ثلاثة أعوام.

 

وأجرت إيران والقوى العالمية الأسبوع الماضي ما وصفتاه بمحادثات "بناءة" لإنقاذ الاتفاق الذي خالفت إيران القيود التي يفرضها على عمليات تخصيب اليورانيوم الحساسة منذ أن عاود ترامب فرض عقوبات مشددة على طهران.

 

كانت السلطات الإيرانية وصفت الحادث يوم الأحد الماضي بأنه "إرهاب نووي"، قائلة إنها تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ إجراءات ضد الجناة.

ايران إسرائيل منشأة نطنز ملف النووي

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