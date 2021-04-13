الملا خلال عمومية إنبي: طفرة كبيرة في أنشطة شركات قطاع البترول داخل وخارج مصر

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول يمتلك خبرات ومهارات متميزة في مجال تصميم وتنفيذ المشروعات دعمت الاستعانة بشركاته في تنفيذ المشروعات الهامة داخل مصر وخارجها ، وأن الالتزام بالبرامج الزمنية في مختلف المشروعات التي ساهمت فى تنفيذها جعلها محل ثقة الدولة للاستمرار فى تقديم الدعم الفنى لعدد من مشروعات الدولة وليس فقط مشروعات قطاع البترول.



جاء ذلك خلال رئاسته أعمال الجمعية العامة لشركة إنبى عبر تقنية الفيديوكونفرانس لاعتماد نتائج أعمال عام 2020.



وأشاد الملا بكفاءة ومهارة العنصر البشرى بشركة إنبى والتي تعد الذراع الهندسى لقطاع البترول وبتطور وزيادة نشاط الشركة ونتائجها داخل مصر وخارجها خاصةً المساهمة في مشروعات مع كبرى الشركات بعدد من الدول العربية ، مشيراً إلى أن القطاع يستثمر في كوادره البشرية ويهتم بتدريبهم وتأهيلهم وصقل مهاراتهم وإعدادهم بهدف استمرار واستدامة النجاحات وأنه رغم تحديات جائحة كورونا إلا أن أنشطة القطاع لم تتوقف ونجح في تحقيق نتائج متميزة فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية.



من جانبه، استعرض المهندس أشرف بهاء رئيس الشركة أهم مؤشرات الأداء خلال عام 2020 حيث أكد أنه رغم تحديات جائحة كورونا إلا أن الشركة استطاعت الوفاء بالتزاماتها وتعاقداتها والجداول الزمنية للمشروعات ونجحت في تحقيق طفرة في تعاقدات المشروعات بزيادة نسبتها 50% عن عام 2019 ، مشيراً إلى مشاركة انبى في عدة مشروعات داخل مصر ومنها مجمع انتاج البنزين عالى الأوكتين بأسيوط وتوسعات مصفاة ميدور ومصفاة أنوبك لإنتاج البنزين والسولار وغيرها ، بالإضافة إلى مشاركتها في عدة مشروعات خارج مصر ومنها مشروع ضاغط الغاز لحقل سُطح بالإمارات ومشروع خط غاز شمال الأردن بطول 56 كم ، هذا بالإضافة إلى مساهمتها في عدد من المشروعات الكبرى مع شركة أرامكو بالسعودية.



وأضاف بهاء أن انبى استطاعت الحفاظ على مكانتها ضمن أفضل عشر شركات مقاولات عامة في مجال البترول والغاز بالشرق الأوسط في تصنيف MEED المتخصصة في تحليلات أسواق وشركات ومشروعات المنطقة ، وتعد انبى الشركة المصرية الوحيدة من ضمن أفضل 150 شركة عالمية في مجال التصميمات الهندسية حيث حققت المركز 138 وذلك في تصنيف مجلة ENR الأمريكية المتخصصة في تحليلات وأخبار صناعة الانشاءات عالمياً.



واستمراراً في تنمية أعمالها خارج مصر، أشار بهاء إلى أن انبى نجحت في التسجيل في هيئات الكهرباء والمياه بإماراتى دبى وأبوظبى بالإمارات ، بالإضافة إلى التسجيل في تصنيف اتحاد المقاولين بالسعودية من خلال التسجيل في برنامج نيوم ، فضلاً عن زيادة التعاون مع الشركات العالمية لتوطين التكنولوجيا من خلال عدة اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية مثل بكتل واكسنز وود جروب.



وأكد بهاء اهتمام انبى بتنمية مواردها البشرية والذى تجسد في اشتراك 56 من الكوادر الشابة فى برنامج اعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة ضمن برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول ، بالإضافة إلى المشاركة في برنامج تطوير مهارات العاملين بهيئة الثروة المعدنية.



حضر أعمال الجمعية المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والاقتصادية.

