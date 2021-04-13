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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محافظ بيروت: نقدر دور المستشفى المصري في تخفيف الأعباء على اللبنانيين

محافظ بيروت القاضي
محافظ بيروت القاضي مروان عبود

أعرب محافظ بيروت القاضي مروان عبود، عن تقديره للخدمات الطبية والصحية المتميزة التي يقدمها المركز الطبي الاستشفائي المصري (المستشفى المصري في بيروت) لأبناء العاصمة اللبنانية.


وأكد عبود - خلال جولته التفقدية اليوم /الثلاثاء/ للمستشفى المصري بالعاصمة اللبنانية - دعمه الكامل لعمل المستشفى والأعمال الإنسانية التي يقدمها على نحو من شأنه أن يساهم في تخفيف العبء على المواطنين اللبنانيين في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي يمرون بها، ووجه الشكر والتقدير لأطباء المستشفى وطاقم التمريض بها على تفانيهم الكبير في عملهم، والخدمات الطبية الإنسانية التي يقدمونها.


من جهته.. قال الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة (جهة تتبع مجلس الوزراء اللبناني) اللواء محمد خير "إن المستشفى المصري في بيروت يساهم في تخفيف الأعباء عن المستشفيات الحكومية اللبنانية المكتظة بالمرضى، في ضوء ما يقدمه من خدمات طبية مجانية لنحو 500 شخص يوميًا".


كانت مصر قد قررت منتصف يناير 2020 إعادة تشغيل المستشفى بالعاصمة بيروت، حيث يقدم الخدمات الطبية والعلاجية بصورة مجانية بالكامل، لكافة المتواجدين على أرض لبنان ومن جميع مناطقه، ولأبناء الجالية المصرية بلبنان، وذلك في إطار الالتزام المصري بدعم لبنان ومساندته لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها لبنان وتضامنا ودعما للشعب اللبناني الشقيق.


ويضم المركز الطبي الاستشفائي المصري مجموعة من أحدث الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية وكافة التجهيزات اللازمة من أجهزة الأشعة ومختبرات التحاليل المتكاملة، على نحو يقدم معه المركز الخدمات الطبية والصحية اللائقة والمتميزة لمن يترددون عليه.


كما يضم غرفتين لإجراء العمليات الجراحية وأحدث أجهزة التعقيم الطبية وفق النظم العالمية، فضلًا عن عيادة متكاملة لصرف الأدوية مجانًا عقب انتهاء الكشف الطبي على المريض داخل المركز.


ويشمل المركز 6 عيادات رئيسية في مجالات الجراحة، الأمراض الباطنية، النساء والتوليد، الأطفال، العظام، والرمد، ويضم نخبة من أكفأ الأطباء وأطقم التمريض المتخصصة من القوات المسلحة المصرية.

المركز الطبي الاستشفائي المصري محافظ بيروت المستشفى المصري في بيروت لبنان

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