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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة كفر الشيخ تؤكد على تطبيق نظام التعليم الهجين.. صور

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

عقد مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة اليوم الثلاثاء  بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبد العال  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات والدكتور على صبري،  أمين عام الجامعة.

وقدم رئيس الجامعة  إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري ومنسوبي الجامعة التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات بالخير واليمن والبركات.

ووجه رئيس الجامعة الشكر للعمداء على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ، مشددا على متابعة التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية لمقاومة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد المجلس على تطبيق نظام التعليم الهجين المعلن عنه منذ بداية العام الدراسي الحالي"الجمع في التعليم بين حضور الطلاب للحرم الجامعي والتعليم أون لاين" ، مع الالتزام بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التي تؤكد على عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين  3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة، مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس.

كما ناقش مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ جاهزية الكليات للتقدم للاعتماد ومتابعة تحديث معامل الكليات وإجراءات اعتمادها ومتابعة جهود الكليات في تحسين تصنيف الجامعة في التصنيفات الدولية ومتابعة تحديث البيانات على مواقع الكليات باللغتين العربية والإنجليزية .

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IMG-20210413-WA0021
IMG-20210413-WA0021
جامعه كفرالشيخ تطبيق نظام التعليم الهجين

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