عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

محسن عليوة يكتب: شهر العمل والعبادة

صدى البلد

 

يعيش العالم منذ ما يزيد عن العام وسط إجراءات إحترازية وتشديدات على الالتزام بكل ما يحفظ النفس البشرية ، فكانت القرارات الوزارية بالتعليمات الرئاسية لتنظيم كل ما يتعلق بالحفاظ على صحة وسلامة أبناء مصر فى مختلف الأعمال والمجالات  ، و بقدوم شهر رمضان الكريم نجد أن البعض  يتكاسل عن أداء الأعمال الموكولة اليه بحجة انه صائم  فيتقاعس عن العمل، وهذا التكاسل لا يؤثّر على الفرد بل يؤثر على المجتمع  بأسره .
 و عندما شرعت فى كتابة هذا المقال ما قصدت الحديث عن عمل الانسان للعبادات والطاعات المشروعة فى شهر الصيام فهذا بين العبد وربه حيث قال صلى الله عليه وسلم محدثاً عن الله عز وجل القائل { إِلا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ } ولكنى قصدت العمل المهنى والوظيفى اليومى ، الذى يُعد من كمال و تمام العبادات حيث يؤكد أهل العلم أن الدين الإسلامى الحنيف يوازن بين العمل والعبادة بشكل معجز، حيث حض على التقرب إلى الله بالعبادات والطاعات وفى الوقت ذاته حثهم على العمل وإتقانه ،
ان تلك العادات والممارسات الخاطئة  التى يقوم بها هؤلاء المتكاسلون الذين يقضون يومهم أما نائمون أو لحقوق أعمالهم مضيعون ، فلابد لهم ان يغيروا هذه العادات و ينتبهون لأثار تلك العادات الخاطئة على الفرد والمجتمع  ، خاصة  ونحن نرى بأعيننا الإنجازات التى تتحقق على أرض الواقع بأيادى عمالنا الشرفاء المخلصين لتراب هذا الوطن الغالى و بعزيمة وإصرار من قيادة تخطط لتحقيق كل ما يتمناه كل مصر شريف ، فلنجعل من شهر رمضان فرصة لإتقان العمل لتحقيق  الغاية العظمى من الصيام الا وهى التقوى   ، فليكن شهر رمضان هذا العام شهر عمل و إنتاج  لا شهر  خمول و تكاسل  وتاريخنا العظيم شاهد على أن شهر رمضان هو شهر العمل، و الانتصارات الكبرى،
ففى شهر رمضان كانت  الانتصارات الكبرى فى موقعة بدر الكبرى ، و  فتح مكة و فتح الأندلس ، وعين جالوت و العاشر من رمضان 1393هـ   السادس من أكتوبر 1973م ، كان أنتصار قواتنتا المسلحة المصرية والعربية وتحرير الأرض واستعادة العزة والكرامة بأيدى جنودنا البواسل الجيش الوطنى ، وقد أثبتوا أنه شهر عبادة وعمل وانتصارات وليس شهر نوم وخمول وكسل .
فعلينا ان نتعلم من تاريخنا وان ننتهز فرصة الشهر الكريم للعمل بإخلاص وجد واجتهاد فمصر فى هذه المرحلة من تاريخها لا تحتاج الى التكاسل والخمول والتواكل بل تحتاج الى العمل الجاد المخلص من أجل النهوض بها الى المكانة التى تستحقها .
ولننتهز الفرصة فى رمضان لنغير من أنفسنا ومن  سلوكياتنا و تصحيح تصوراتنا وتقوية صلتنا بالله وتقوية علاقتنا ببعضنا والحفاظ على أخوتنا ووحدتنا والحفاظ على وطننا ومقدراتنا وأخلاقنا وقيمنا.
وليكن شهر رمضان هذا العام بداية التفاف صادق حول الوطن والقيادة ولا يتأتى ذلك الا باليقظة والتحلى بحب الوطن ونشر روح التسامح و تعميق الإنتماء و التخلى عن الأنانية ونبذ الكراهية وعدم السير خلف الدعاوى المغرضة والأفكار الهدامة ، ونبذ كل دعاة الفُرقة .
حفظ الله مصر وكل عام وانتم بخير.

ترشيحاتنا

شوط أول سلبي بين بورتو وتشيلسي في دوري الأبطال

بالقراصيا والسوبيا والكركديه .. وصفات جديدة لـ التمر هندى

المخابرات الأمريكية تحذر من إجراءات عدائية قد تقدم عليها كوريا الشمالية

الخارجية الروسية تعرب عن قلقها إزاء قرار اليابان تفريغ مياه "فوكوشيما" المشعة في المحيط

تهيئة 14 مومياء ووضعها في فتارين العرض بمتحف الحضارة

في شوط أول مثير.. القائم يقف أمام باريس سان جيرمان.. وبايرن يسجل هدفًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد الفجر.. هل يبطل الصيام؟

خطأ شائع في السحور يبطل الصيام ويقع فيه كثيرون.. لجنة الفتوى توضح

رئيس الوزراء: 500 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة تطوير عواصم المحافظات

البحوث الفلكية : 13 مايو أول أيام عيد الفطر .. ورمضان 30 يوما

القبض على مذيعة قتلت زوج شقيقتها بالسيدة زينب

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلي والزمالك

قرار عاجل لـ وكالة الأنباء التونسية بعد اقتحام الأمن لمقرها

ما حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفي يكتب: التهرب الضريبى لـ«الإعلانات الرقمية»

محسن عليوة يكتب: شهر العمل والعبادة

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

مني أحمد

الدراما والتاريخ

كريمة أبو العينين

عن مصر قالوا ونقول

عاطف عبد الستار

دراما الوعي وعودة الروح الوطنية

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «2-3»

د.مجدي بدران

هل يؤثر «كورونا» على الصيام؟

د.سالم الكتبي

خطوة إماراتية علمية مهمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ