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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لعشاق التمر هندى

بالقراصيا والسوبيا والكركديه .. وصفات جديدة لـ التمر هندى

بالقراصيا والسوبيا
بالقراصيا والسوبيا والكركديه .. وصفات جديدة لـ التمر هندى

يرغب كثيرون فى تعلم طريقة عمل التمر هندى فى المنزل كالمحلات خاصة وأنه فى السنوات الأخيرة ظهرت وصفات عديدة وجديدة بالتمر هندى.

نقدم لكم طريقة عمل التمر هندى بوصفات جديدة وغير تقليدية لمجموعة من خبراء الطهى . 

طريقة عمل التمر هندى و قاراصيا والكركديه

الشيف شربيني 
مقادير التمر هندى بالقراصيا والكركديه
قارصيا  مفصصة ومقوعة

تمر هندي  مركز

كركاديه  مركز

ماء بارد 

ثلج 

سكر  حسب الرغبة
طريقة عمل التمر القاراصيا والكركديه
* تخلط كل المكونات في الخلاط ويقدم العصير

طريقة عمل التمر هندى بعصير كركديه 

أميرة شنب 
مقادير عصير كركديه بالتمر هندي
كركديه منقوع

تمر هندى منقوع 

سكر 

ماء 
طريقة عمل التمر هندى بعصير كركديه
* ضعي الكركديه مع الماء و السكر على النار و كذلك التمر هندى

* اتركيه على النار لمدة 10 دقائق ثم يرفع ليبرد تماما

* يقدم كل من التمر هندى و الكركديه على حدى و يقدم كل منهما مخلوط على الاخر للحصول على مشروب العناب و يقدم باردا بالهنا


طريقة عمل عصير كركديه بالتمر الهندي

للشيف شريف الحطيبى 
مقادير عصير كركديه بالتمر الهندي
عصير كركديه 

عصير تمر هندي 

ثلج 

بودرة كريمة مخفوقة 


طريقة عمل عصير كركديه بالتمر الهندي
* اخلطي جميع المكونات وقدميه باردا بالهنا.

 

طريقة التمر هندى بالسوبيا لـ غادة جميل 

مقادير سوبيا بالتمر
بودرة سوبيا 

لبن بودرة 

لبن 

تمر هندي 

سكر 

مكسرات مشكلة 
طريقة تحضير سوبيا بالتمر
* تخلط كل المكونات في الخلاط ثم يقدم بارد

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