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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

استشاري مهارات : الشهامة تورث ولا تدرس

الدكتورة ريهام الهوارى
الدكتورة ريهام الهوارى ، مستشار مهارات التواصل

قالت الدكتورة " ريهام الهوارى " مستشار مهارات التواصل و إدارة المظهر، إن صفة الشهامة تولد فى الطفل عندما ينشأ فى منزل يتصرف فيه الأب طوال الوقت بالشهامة ،مضيفة أن الأب عندما يقوم بمساعدة الجد او الجدة عند احتياجهم له أو عند مطالبة أبنائه بالسؤال عن جيرانهم كل ذلك يجعل الأطفال يتعلمون الشهامة و يتصرفون مثل والديهم.

وأضافت "الهوارى " خلال لقائها فى برنامج "أصالة زمان" المذاع على قناة اكسترا نيوز ، أن الأطفال تتعلم من تصرفات الآباء، و ليس التوجيهات وعلي الآباء والأمهات أخذ الحذر من تصرفاتهم أمام أبنائهم و أن يكونوا قدوة لهم، معقبة: "الشهامة لا تدرس ولكن تورث".

وأوضحت "مستشار مهارات التواصل و إدارة المظهر " أن شهر رمضان الكريم هو فرصة للتقرب من العائلة و الاجتماع معهم و على الوالدين استغلال ذلك الشهر الكريم لتعليم الأبناء صفات الشهامة، منوهة إلى دور المدرسة و لابد من تدريس قصص بطولات تجعل الأبناء  دائمًا متحمسين أن يتمثلوا بهؤلاء، و قيامها برحلات مدرسية إلى دار أيتام أو مستشفيات و ليس رحلات ثقافية فقط لجعلهم يشعرون بالآخرين و يتعلمون الرضا لكل شئ يمتلكونه، مؤكدة أن الأخلاقيات هى أحد عوامل المجتمع الصحى .

مهارات التواصل إدارة المظهر شهر رمضان توجيهات الآباء اخبار التوك شو

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