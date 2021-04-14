البلح الأسوانى فاكهة الموائد فى أيام شهر رمضان المعظم .. شاهد

عام يذهب وعام يأتي ويهل علينا شهر رمضان المعظم .. ، ولكن هناك بعض العادات والطقوس وأيضاً المنتجات التى ترتبط بهذا الشهر الكريم .

وفى هذا الإطار ومن خلال موقع " صدي البلد " نلقى الضوء على أبرز المنتجات التى تشتهر بها محافظة أسوان ، ولا تخلو مائدة إفطار خلال شهر رمضان المبارك عنها وهو منتج " البلح الأسوانى " بإعتباره فاكهة الموائد .

وفى نظرة تاريخية عن البلح الأسواني نجد أن عاصمة الإقتصاد الإفريقي تعد هى ثانى أكبر محافظة بعد الوادى الجديد فى إنتاج التمور ويوجد فى أسوان نحو 2 مليون نخلة مثمرة ، وهى تمثل 14 % من إجمالى أشجار النخيل المنزرع فى مصر حيث يعتبر البلح فى مقدمة المحاصيل المنزرعة بأسوان بعد قصب السكر، كما تحتل التمور الأسوانية مكانة مميزة فى قائمة الأصناف الجافة من البلح.

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وتشتهر أسوان عن الوادى الجديد بإنتاج التمور الجافة في حين تشتهر الوادى الجديد بإنتاج التمور الرطبة ، كما يأتي البلح في المركز الثاني بعد قصب السكر في إنتاجيته بالمحافظة، وأسوان تعد محافظة رائدة فى إنتاج البلح فى العالم العربي على الرغم من دخول البلح السعودي فى المنافسة معها إلا أن البلح الأسوانى تتسلط عليه الأضواء وخاصة فى شهر رمضان المعظم لأنواعه المتعددة من البرتومودا والملكابى وغيره .

وعن الأسعار والأنواع المختلفة للبلح الأسواني لهذا العام نجد أنه يبدأ من سعر ٧ جنيهات للكيلو وتصل إلى ٣٠ جنيها، دون زيادات ملحوظة عن العام الماض، والإقبال على الشراء متوسط بعض الشئ ، لأنه فى الغالب هناك مميزات لطبيعة المجتمع الأسوانى والتى تتمثل فى قيام العديد من الأسر والعائلات بتحقيق التلاحم داخل القرى والنجوع حيث يقوموا أصحاب أشجار النخيل بإهداء كميات من البلح والتمور عقب جنيها للأسر والأهالي المجاورين لهم بهذه القرى والنجوع كنوع من الود والمحبة فيما بينهم .

وعن أسعار البلح في الأسواق حسب الأنواع المختلفة فنجد البلح البرتمودة سعره ١٢ جنيها للكيلو، والبلح السكوتي سعره ٢٥ جنيها للكيلو، والبلح الملكابي ١٨ جنيها للكيلو، والبلح الشامي ١٤ جنيها للكيلو، والبلح الزيتونة ١٠ جنيهات الكيلو.

ولكن فيما يتعلق بأفضل أنواع البلح ، فنجد أن البلح السكوتى وهى بلحة مسكرة وقوية ومتماسكة ولا يصيبها السوس وهناك القنديلة ثقيلة ومخروطية الشكل وبها لحم كثيف من أعلى ورفيعة من أسفل ، والملكابى عليها طلب كثير وملحمة وتوضع في الحليب.

وقال أحمد فتحي - تاجر بأن البلح يختلف به السعرات الحرارية فبلح مثل البرتمودة قيمته الغذائية عالية جدا وهناك أنواع بلح ضعيفة وسعراتها الحرارية منخفضة وهذه مناسبة لمرضى السكر وأسعار البلح هذا العام يتوقف ثمنها على طول وحجم البلحة وسعراتها الحرارية فهى أما بلحًا جافًا جدًا أو بلحا طريًا جدًا.

وأن المواطنون يقبلون على شراء البلح فى شهر رمضان خاصة لتناولها مع الإفطار وفى السحور وغير ذلك، ويختلف سعر البلح كل نوع عن الآخر إلا أن العامل المشترك هو نسبة المكسب، فمكسب معظم التجار فى الكيلو الواحد من جنيه ونصف الجنيه إلى 4 جنيهات على الأكثر.

فيما يقول عامر حسن نجار - مزارع وصاحب أشجار نخيل أن أسوان بها عدد كبير من أنواع البلح الذي يدخل مع الخشاف والياميش والمشمش والتين ويختلف طلب الزبون حسب رغبته في نوع البلحة فهناك من يطلب البلحة المسكرة أى ذات نسبة سكر عالية والبعض يطلب بلحة ناشف يتم كسرها بالأسنان وآخر يطلب بلحة بها لحم كثيف.

وعن طريقة تجفيف البلح الأسوانى، قال إنها تتم بعد جنى المحصول، وتبدأ عملية التجفيف بنشر البلح بمكان جاف في الهواء وفرزه تحت الشمس ويتم تقلبيه بين الحين والآخر لحين جفافه ويوضع بعد ذلك في أجولة من الخيش جيدة التهوية لكى لا يتعرض للترطيب وهنا أوجه نصيحة للذين يقومون بشراء البلح ونقله إلى الوجه البحرى بوضعه في مكان جيد التهوية في البلكونة على سبيل المثال لكى لا يُرطب ولكى يحتفظ بجودته.

وأشار إلى أن طريقة تجفيف البلح بعد قطع التمر من النخل بوضعه على الأرض الرملية لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر لتجفيفه ثم يتم تجميعه في أجولة ووضع أنواع من الحبوب وسط الأجولة منعا لتلف البلح الذي يمكن تخزينه من 5 إلى 10 سنوات ويصعب ذلك في محافظات الوجه البحرى التي تعانى من الرطوبة والتى تؤدى إلى تلف البلح وتختلف أسعار البلح من عام لآخر.

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