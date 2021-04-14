تواجد السعيد وفتحي ورمضان .. قائمة بيراميدز لمباراة المقاصة في الدوري الممتاز

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن قائمة فريقه لمباراة مصر المقاصة في الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز يواجه مصر المقاصة، مساء اليوم الأربعاء في إطار الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري على استاد الدفاع الجوي.

قائمة بيراميدز لمباراة مصر المقاصة:



حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - طارق طه - أحمد فتحي - أحمد سامي.

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - محمود صابر.

خط الهجوم: جون أنطوي - دييجو رولان - دودو الجباس

ويحتل بيراميدز المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة، حصيلة 15 مباراة، فاز في 6 وتعادل 7 مرات، وخسر مرتين.

فيما يتواجد مصر المقاصة في المركز السابع بجدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 16 نقطة، جمعها من 16 لقاء، فاز في 7 مباريات، وتعادل في 4 مواجهات وخسر 5 مرات.