بيلوسي تدعو بايدن لإلقاء أول خطاب أمام الكونجرس

دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، مساء الثلاثاء، الرئيس جو بايدن، رسميًا ،لإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة للكونجرس، في 28 أبريل، وهو أول خطاب سيلقيه كرئيس أمام المجلسين.



وفي رسالة مقتضبة موجهة إلى بايدن، قالت بيلوسي إنها دعت الرئيس الأمريكي ليشارك رؤيته أمام مجلس الكونجرس لمواجهة التحديات واغتنام الفرص في هذه اللحظة التاريخية، بحسب صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.



يأتي ذلك بعد فرض حالة الطوارئ في مدينة ي مينيابوليس الأمريكي بعد مقتل شاب أسود برصاص الشرطة، مما أدى إلى تصاعد الاحتجاجات والاشتباكات بين الأمن والمتظاهرين.



وحذر الرئيس الأمريكي من خروج احتجاجات عنيفة بعد مقتل شاب أسود على يد الأمن، في تكرار لواقعة مقتل الشاب جورج فلويد، العام الماضي، في المدينة ذاتها.



كما يواجه بايدن تحديات خارجية عدة، أبرزها المحادثات المعقدة مع إيران المنعقدة في فيينا على أمل إحياء الاتفاق النووي، فضلا عن العلاقات مع روسيا واحتمالية عقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.