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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منذ متى وتتم العقوبات بناء على فيديو مسرب

خالد الغندور: الأهلي يريد ذبح إمام عاشور بسبب وليد سليمان

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك

طالب خالد الغندور، مقدم برنامج «زملكاوي»، المذاع على قناة نادي الزمالك، بمعاقبة مُسرب فيديو سبّ لاعبي الزمالك الناشئين، لرموز الأهلي، عقب مباراة الناشئين بين الفريقين.
 

وعلق “الغندور” على قرارات “الجبلاية” تجاه لاعبي الزمالك مواليد 99، قائلا: "بناء على إيه تم معاقبة لاعبي الزمالك بعد سب رموز الأهلي، هل أوضة اللبس وهل المراقب كتب حاجة؟، هل الحكم كتب حاجة؟، لأ، هل ده حصل في العلن، وأمام الكاميرات الخاصة بالتليفزيون؟، دي في أوضة اللبس، مين سرب فيديو اللاعبين؟، هل ده قانوني؟ أو حتى يعاقب من سرَّب الفيديو؟".
 

وأضاف: "المفروض إن لجنة الانضباط فيها مستشارين يعني، وفيه لائحة وقانون بنمشي عليه، وحسام عاشور ورمضان صبحي فعلوها من قبل في الملعب مع الجمهور، هل النادي الأهلي وقَّع عقوبة في ذلك الوقت على اللاعبين؟، لأ، ولجنة الانضباط وقَّعت حينها 50 ألف جنيه غرامة على الثنائي".
 

وأردف: "اليوم الزمالك هيقدم مذكرة؛ بسبب تريقة وتقليل من نادي الزمالك بصورة سيئة جدا جدا جدا، كنا نتمنى يتكلموا عن إمام عاشور، ويتكلموا عن نفس الفيديو أيضا، الأخلاق مفيهاش انتماءات، المفروض الكل يتعاقب، حضرتك مطنش الفيديو التاني، وعايز تدبح إمام عاشور؛ عشان خناقة وليد سليمان، وإمام عاشور تعرض للسباب في ملعب مدينة نصر بالأهلي من ناس داخل النادي".

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