لخفض الكوليسترول بدون دواء .. 5 أشياء يمكنك القيام بها

الكوليسترول يتسبب فى العديد من المضاعفات الصحية لقلبك إذا كنت تعانى من ارتفاع الكوليسترول إليك 5أشياء يمكنك القيام بها لخفض بدون دواء ، بما في ذلك الأطعمة التي تخفض ارتفاع الكوليسترول ، وأفكار التمارين الخفيفة والمزيد.



اقرأ أيضا.. كيف تتخلص من الدهون الثلاثية فى الدم

1. اقرأ ملصقات الأطعمة



ربما تكون قد سمعت هذه النصيحة مرارًا وتكرارًا لأنها من أسهل الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في التحكم في نظامك الغذائي

بصرف النظر عن إخبارك عن كيفية تناول نظام غذائي صحي للقلب ، يمكن أن تساعدك ملصقات التغذية أيضًا على تجنب أحد أسوأ المكونات لمستويات الكوليسترول لديك: الدهون المتحولة.

تعتبر الدهون المتحولة ، والمعروفة أيضًا باسم "الزيوت المهدرجة" أو "الزيت النباتي المهدرج جزئيًا" ، مكونات خداعية قد تكون مفيدة لمصنعي الأغذية ، ولكنها ليست جيدة جدًا بالنسبة لك.

2. اختر اللحوم التي تحتوي على نسبة أقل من الدهون



توقف عن تناول اللحوم الحمراء تحتوي العديد من اللحوم الحمراء على نسبة عالية من الدهون المشبعة ، والتي يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول الضار LDL. للحصول على بدائل صحية ، اختر دجاجًا منزوع الجلد أو ديك رومي منزوع الجلد في كثير من الأحيان ، وتجنب اللحوم المصنعة. يمكنك أيضًا محاولة إضافة المزيد من الأسماك إلى نظامك الغذائي.

الأسماك منخفضة في الدهون المشبعة والعديد منها يحتوي أيضًا على أحماض أوميغا 3 الدهنية ، والتي تفيد صحة قلبك ويمكن أن تعزز مستويات الكوليسترول الجيد في الدم.

3. احصل على المزيد من الألياف القابلة للذوبان

الألياف يمكن أن يساعدك في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

قائمة الأطعمة منخفضة الكوليسترول غنية بالألياف القابلة للذوبان. تلتقط الألياف القابلة للذوبان الكوليسترول في أمعائك (قبل أن تصل إلى مجرى الدم) وتساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL.

4. تناول الحليب قليل الدسم والجبن والزبادي



تنالو منتجات الألبان قليلة الدسم من الجبن والحليب والقشدة والزبادي لأن منتجات الألبان كاملة الدسم تحتوي على الدهون المشبعة بالإضافة إلى الكوليسترول.