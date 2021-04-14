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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2021

الحاضر الغائب.. هادي الجيار يخطف الأنظار بمشهد بالحلقة الأولى لـ الاختيار 2

الفنان الراحل هادي
الفنان الراحل هادي الجيار

خطف الفنان الراحل هادي الجيار، الأنظار إليه بشهد وحيد ظهر به في الحلقة الأولى لمسلسل الاختيار 2، المعروض عبر قناة ON E الفضائية، حيث إن هذا المسلسل هو آخر أعماله الفنية التي قدّمها قبل وفاته. 

ويُجسّد الفنان هادي الجيار، دور رفاعي، والد ضابط الأمن المركزي يوسف رفاعي (احمد مكي)، وظهر في المشهد وهو يشترك مع متظاهري ثورة 30 يونيو المطالبة بعزل محمد مرسي، ويتحدث إلى ابنه في الهاتف، الذي يطارد العناصر الإرهابية. 

ولم يستكمل هادي الجيار، دوره كاملًا في التصوير، إذ كشف مؤلف العمل، أن «الجيار» قام بتصوير 80% من المسلسل فقط، ليقوم المؤلف بإجراء تعديلات بسيطة على السيناريو بعد الوفاة. 


 

ملخص أحداث الحلقة الأولى لمسلسل الاختيار 2

وبدأت أحداث مسلسل الاختيار 2، باستعراض حادث استهداف أتوبيس سياحي بمنطقة الأزهر في القاهرة عام 2009، وهو الحدث الذي يتذكره ضابط الأمن الوطني زكريا يونس (كريم عبد العزيز)، ثم تنتقل الأحداث إلى عام 2012 تزامنا مع اعتصام جماعة الإخوان الإرهابية بميدان رابعة العدوية، ويقوم الضابط يوسف رفاعي (احمد مكي) برصد خلية إرهابية في سيناء تخزن السلاح والذخائر بإحدى الشقق وتسعى لتنفيذ عملية إرهابية.

تلقي الشرطة القبض على مهندس الالكترونيات الإرهابي والمعروف بمعتصم (الممثل محمد فراج) ومعه دوائر إلكترونية لتركيبها في العبوات الناسفة، وينتقل الضابط زكريا للقسم للتحقيق معه، ويتعرف عليه بأنه تابع إلى خلية مدينة نصر.

يضر الضابط يوسف رفاعي، للهجوم على العناصر الإرهابية في سيناء دون إذن مسبق بعدما وجهم في طريقهم للتحرك، فيقتل واحد ويلقي القبض على الآخر، في الوقت الذي يعرف الضابط زكريا، معلومات من معتصم عن خلية إرهابية في مصر الجديدة تحاول استهداف المتظاهرين في ثورة 30 يونيو.

ينجح الضابط زكريا في القبض على العناصر الإرهابية قبل زرع العبوة في ميدان التحرير واستهداف متظاهري ثورة يونيو، في الوقت الذي يلقي فيه الفريق عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية الحالي ووزير الدفاع خلال أحداث المسلسل- بإلقاء بيان الجيش عن ثورة 30 يونيو، ويعطل العمل بالدستور.

وتختتم أحداث الحلقة الأولى لمسلسل الاختيار 2، بقيام الجماعات الإرهابية باستهداف معسكر الأحراش لقوات الأمن المركزي في مدينة رفح، وتقوم القوات المسلحة بإرسال مدد بقيادة الضابط احمد المنسي. 

 

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2

ويعرض مسلسل الاختيار 2، على قناة ON E الفضائية، في تمام الساعة التاسعة مساء، كما يتم عرض المسلسل عبر قناة art حكايات في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، والإعادة في تمام السابعة صباحًا والثالثة ظهرًا، كما تعرض قناة art حكايات 2، المسلسل في تمام الساعة الثانية صباحًا، والإعادة في تمام العاشرة صباحًا والسادسة مساء.

 

مسلسل الاختيار 2 يجسد بطولات الداخلية

مسلسل الاختيار 2 هو ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتدادًا للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري.

وتمتد سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية خلال الفترة 2013 وحتى الآن، حيث يقوم ببطولة العمل الفنان كريم عبد العزيز، ومن إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

 

الشهيد المنسي حاضر فى برومو الاختيار 2

ظهر في برومو مسلسل الاختيار 2، لقطات من الحرب التي خاضها رجال الداخلية المصرية ضد العناصر الإرهابية إبان فترة خلع محمد مرسي من منصب رئيس الجمهورية، بعد ثورة 30 يونيو، وظهر في المسلسل العناصر الإرهابية تتبع أخبار الشهيد المنسي، قبل واقعة استشهاده في حادث كمين البرث.

 

ملخص أحداث مسلسل الاختيار 2

الاختيار 2 واحد من أهم مسلسلات رمضان 2021، ويدور العمل الفني حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.


أبطال مسلسل الاختيار 2

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان  وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرًا.

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