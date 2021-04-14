بفستان أنيق .. رانيا منصور تهنئ جمهورها بحلول شهر رمضان

هنأت الفنانة رانيا منصور، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بحلول شهر رمضان.



وظهرت "رانيا" بإطلالة ساحرة وتسريحة شعر مميزة ومكياج جذاب، وكتبت علي الصورة قائلة "صوماً مقبولاً وافطاراً شهياً ورمضان كريم كل سنة وانتو طيبين وبالف خير 🌙"



يذكر أن آخر أعمال رانيا منصور، مسلسل «أسود فاتح» الذي تم عرضه مؤخراً عبر قناة mbc مصر الفضائية، وذلك بعد النجاح الذي حققه المسلسل فور عرضه على منصة شاهد نت الإلكترونية.



مسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.