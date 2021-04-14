ربنا يجمعنا ما يفرقنا.. أسما شريف منير في أحدث ظهور بصحبة عائلتها

نشرت الإعلامية أسما شريف منير ، صور جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، وظهرت فيها وسط أجواء رمضانية بصحبة والدها الفنان شريف منير وعائلتها .

وكتبت أسما معلقة على الصورة: "ربنا يجمعنا ما يفرقنا أبداً، بحبكم أوي .. رمضان كريم".



وأعلنت أسما شريف منير ، بشكل رسمى انفصالها عن الفنان محمود حجازى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وقالت أسما: "يا ريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة محصلش نصيب بكل احترام ونقطة".

وأضافت : "ربنا يكرمنا إحنا الاثنين .. بس كده مفيش أى تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم .. إحنا كان فى بينا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".

يذكر ان الثنائى احتفلا بزواجهما في 8 سبتمبر عام 2018 دون الإعلان عنه، الأمر الذي فاجأ العديد من جماهيرهم، فعلق العديد منهم قائلين: "غفلونا".