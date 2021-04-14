رانيا يوسف تستعيد ذكريات 20 سنة مع هذا الفنان.. صور

مسلسل ملوك الجدعنة

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة تجمعها بالفنان مصطفى شعبان عبر حسابها بموقع تويتر، من مسلسل ملوك الجدعنة الذي يخوضان به سباق الرمضانى إلى جانب صورة من مسلسل "عائلة الحاج متولى" الذي شهد أول مشاركة تليفزيونية لهما معا قبل 20 عاما.



وعلقت رانيا يوسف على الصورة :" ‏الحاج متولي 2001.. ملوك الجدعنة 2021».



يعرض مسلسل ملوك الجدعنة علي قناه mbc، ومنصه شاهد VIP قبل عرضه على القناة بدون فواصل إعلانية، ويعرض بعد الإفطار في تماما الساعة السابعة مساء بعد برنامج الفنان رامز جلال.

وتدور أحداث ملوك الجدعنة حول مصطفى شعبان وعمرو سعد، شابان يعملان فى التجارة تربطهما صداقة قوية يواجهان صعابا ومشكلات كبيرة مع عدو لهما يحاول يسيطر عليهما ويتحكم فيهما، والعمل من تأليف عبير سليمان بمشاركة ورشة للكتابة وإخراج أحمد خالد موسى.



تلعب رانيا يوسف دور شقيقة سفينة "مصطفى شعبان"، الذي على خلاف دائم مع زوجها، واعتدى عليها بالضرب لإهانته زوجته واستغلالها وصرف أموالها.

المسلسل بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، ويظهر خلال العمل مجموعة من ضيوف الشرف، وسيكون وجودهما بمثابة مفاجئة للجميع، خاصة أن العمل يدور في إطار تشويقي، كما يظهر الفنان يوسف شعبان، وهو يعتبر من أخر الأعمال التي قدمها قبل وفاته.



ويجتمع الثنائي عمرو سعد ومصطفي شعبان في عمل واحد، ويعتبر العمل بطولة جماعية، ما يضيف جودة للعمل الدرامي، كما يشهد المسلسل مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، منهم الفنان حسن الرداد.

يُذكر أن مسلسل ملوك الجدعنة سيُعرض حصريًا على شاشة ام بي سي مصر؛ وهو آخر أعمال الفنان الراحل يوسف شعبان الذي أصر على إتمام مشاهده وسفره إلى القاهرة بعد إصابته بفيروس كورونا ووفاته خلال أيام قصيرة.



الحاج متولي 2001

ملوك الجدعنه 2021

😍@MostafaShaban pic.twitter.com/FNESASTuI6 — Raniah Yousief (@RaniahYousief) April 13, 2021