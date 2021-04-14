لجنة مسابقات اليد تعلن مواعيد الدورة المجمعة الثانية لعمومي السيدات

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم، مواعيد الدورة المجمعة الثانية لدوري عمومي سيدات اليد للموسم الحالي 2020 - 2021.

وحددت اللجنة يوم 27 ابريل الجاري موعدًا لإنطلاق الدورة المجمعة الثانية على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر وتستمر حتى 29 أبريل.

ويشارك في الدورة 4 فرق وهي "الأهلي - الزمالك - الشمس - سبورتنج".

ويعتلي "المارد الأحمر" صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط، ويأتي خلفه الشمس برصيد 5 نقاط، وهو نفس رصيد سبورتنج الذي يحل ثالثا، فيما يحتل الزمالك المركز الرابع بنفس الرصيد.



كان اتحاد كرة اليد قرر إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر خوضها الجمعة المقبل فى صالة حسن مصطفى المغطاة بمدينة 6 أكتوبر دون حضور جماهيري .

واستقر اتحاد كرة اليد على اقتصار الحضور فى قمة دوري المحترفين بين الأهلى والزمالك على مجالس إدارات الناديين فقط وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا .

وتعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقبلة فى نهائى دوري المحترفين واحدة من المباريات المتوقع أن تكون قمة فى القوة والإثارة فى ظل سعى كل من الناديين لتحقيق الفوز والتتويج باللقب.

ويضم الأهلى والزمالك مجموعة من أبرز اللاعبين وهو الأمر الذى يشير إلى أن المباراة ستكون قوية ومثيرة بين الفريقين خاصة إنها ستحدد بطل المسابقة .

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة ويأتى الأهلى خلفه فى المركز الثانى بنفس الرصيد لفارق الأهداف، وفي حالة التعادل بالقمة سيتم اللجوء لمباراة فاصلة.