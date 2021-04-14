عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لجنة مسابقات اليد تعلن مواعيد الدورة المجمعة الثانية لعمومي السيدات

اتحاد كرة اليد
اتحاد كرة اليد

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم، مواعيد الدورة المجمعة الثانية لدوري عمومي سيدات اليد للموسم الحالي 2020 - 2021.

 

وحددت اللجنة يوم 27 ابريل الجاري موعدًا لإنطلاق الدورة المجمعة الثانية على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر وتستمر حتى 29 أبريل.

 

ويشارك في الدورة 4 فرق وهي "الأهلي - الزمالك - الشمس - سبورتنج".

 

ويعتلي "المارد الأحمر" صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط، ويأتي خلفه الشمس برصيد 5 نقاط، وهو نفس رصيد سبورتنج الذي يحل ثالثا، فيما يحتل الزمالك المركز الرابع بنفس الرصيد.

كان  اتحاد كرة اليد قرر إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر خوضها الجمعة المقبل فى صالة حسن مصطفى المغطاة بمدينة 6 أكتوبر دون حضور جماهيري .

 

واستقر اتحاد كرة اليد على اقتصار الحضور فى قمة دوري المحترفين بين الأهلى والزمالك على مجالس إدارات الناديين فقط وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا .

 

وتعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقبلة فى نهائى دوري المحترفين واحدة من المباريات المتوقع أن تكون قمة فى القوة والإثارة فى ظل سعى كل من الناديين لتحقيق الفوز والتتويج باللقب.

 

ويضم الأهلى والزمالك مجموعة من أبرز اللاعبين وهو الأمر الذى يشير إلى أن المباراة ستكون قوية ومثيرة بين الفريقين خاصة إنها ستحدد بطل المسابقة .

 

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب المسابقة برصيد 37  نقطة ويأتى الأهلى خلفه فى المركز الثانى بنفس الرصيد لفارق الأهداف، وفي حالة التعادل بالقمة سيتم اللجوء لمباراة فاصلة.

دوري اليد اتحاد كرة اليد قمة كرة اليد صالة حسن مصطفى رئيس اتحاد اليد

ترشيحاتنا

مصير بيع الحيوانات حية.. قرار جديد من منظمة الصحة العالمية عن الأسواق

ليست الصلاة ولا الصيام.. تعرف على العبادة الوحيدة التي أمر الله بالاكثار منها

أبرز أفكار بوكس رمضان للمتزوجين والمخطوبين

إصابة سمير حلبية رئيس النادي المصري بفيروس كورونا

لغز في إعلان محمد صلاح تكشفه صحيفة بريطانية

10 غيابات مدوية فى ليفربول وريال مدريد قبل موقعة دوري الأبطال اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد الفجر.. هل يبطل الصيام؟

الوزراء يكشف عن زيادة أعداد إصابات فيروس كورونا .. ومد ساعات العمل بمراكز اللقاحات حتى الـ 10 مساء

حال انسحاب الزمالك.. أحمد مجاهد يعلن مفاجأة بشأن أزمة قمة الشباب

5 حالات للجمع بين المعاش والمرتب فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

هل عدم الصلاة يبطل الصيام ؟ .. علي جمعة يجيب

السعودية تسجل 929 إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة

بعد تحذير الحكومة.. تعرف على عقوبة أصحاب المقاهى المخالفة

رئيس اللجنة الطبية في الأهلي يزف بشرى سارة لجماهير الفريق قبل مباراة القمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

كريم مجدى يكتب: التمويل العقاري.. وترسيخ الأمن الاجتماعي

هويدا دويدار تكتب: ما كفله التاريخ لمصر استراتيجيا

ضياء العطيفي يكتب: التهرب الضريبى لـ«الإعلانات الرقمية»

محسن عليوة يكتب: شهر العمل والعبادة

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

مني أحمد

الدراما والتاريخ

كريمة أبو العينين

عن مصر قالوا ونقول

عاطف عبد الستار

دراما الوعي وعودة الروح الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ