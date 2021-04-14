حكم أخذ مسحة كورونا في نهار رمضان وهل تفسد الصوم؟ ..الأزهر يجيب

ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول صاحبه : "ما حكم الدين في أخذ مسحة كورونا في نهار رمضان وهل تفسد الصوم أم لا؟

وأجاب الشيخ أحمد ممدوح، أحد وعاظ الأزهر الشريف، في فيديو لـ صدى البلد، أن الحكم على الشئ فرع عن تصوره، فلما كانت مسحة كورونا عبارة عن قطنة وما شابهها تدخل عن طريق الأنف ثم تخرج فإنها بذلك لا تفسد الصوم.

وأوضح، أن هذه القطنة لا تصل إلى الجوف فمن شروط فساد الصوم أن يصل الشئ إلى الجوف وزاد الأحناف مع استقراره بداخلها، وبناءا على ذلك فإنها لا تفسد الصوم.

ودعا الشيخ أحمد ممدوح، الله عزوجل أن يرفع عن الأمة البلاء والوباء ويزيل جائحة كورونا عن المسلمين.