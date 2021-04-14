للتأكد من توافر المستلزمات الطبية.. محافظ المنيا يتفقد المخزن الإقليمى للأدوية

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، المخزن الإقليمى للأدوية بحى غرب مدينة المنيا، للتأكد من توافر الأرصدة الكافية من الأدوية وخاصة المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن توافر المستلزمات الطبية.



جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا.



بدأ المحافظ زيارته بتفقد أقسام المخزن الاقليمى للأدوية والذى يضم أدوية المستشفيات والوحدات الصحية والأمصال والطعوم ومخزن أدوية كورونا ومخزن أدوية تنظيم الأسرة ومستلزمات الاقتصادي، واستمع المحافظ إلى شرح عن الأرصدة المتوفرة وكميات الأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد واحتياجات المستشفيات والمخزون الاستراتيجي المتوفر ،.

كما تابع سير العمل بغرف تخزين الأدوية بأنواعها وخاصة الأدوية المستخدمة في بروتوكول العلاج الخاص بمرضى فيروس كورونا المستجد وتأكد من توافرها بكميات كبيرة ، لمواجهة احتياجات مستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والعامة وتابع دفاتر الصادر والوارد من الأدوية، كما تفقد مصنع تحضير وتعبئة الأدوية المتوقف عن العمل.



ووجه المحافظ، بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا والمتابعة المستمرة للأرصدة والصادر والوارد للمخزن من خلال قاعدة البيانات الالكترونية والوقوف على الاحتياجات وكميات الأدوية المتوفرة وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية.



كما تابع المحافظ، انتظام الخدمة الطبية بمستشفى التأمين الصحي بمدينة المنيا، بحضور الدكتور أحمد سعد، مدير منطقة التأمين الصحي بالمنيا، وتأكد من مدى تطبيق الأطقم الطبية لكافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتأكد من توافر كافة الأدوية والأكسجين والمستلزمات الطبية والوقائية.



ووجه المحافظ، الشكر والتقدير لكافة الأطقم الطبية والتمريض، لما يبذلونه من مجهودات وتضحيات، مؤكدا دعمه الدائم لجيش مصر الأبيض، وتوفير كافة أوجه الدعم لجميع الفرق الطبية.



وناشد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، مع التوجه مباشرة إلى أقرب مستشفى في حالة الشكوى من أي أعراض أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، حيث تم تخصيص 19 مستشفى داخل محافظة المنيا لحالات كورونا، وتعمل جميعها بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة.

وفي سياق متصل عقد المحافظ اللواء أسامة القاضي اجتماعاً عاجلاً لمناقشة، معوقات انجاز أعمال الرصف بشارع عدنان المالكي، بحي شمال مدينة المنيا، وذلك في استجابة سريعة لمطالب المواطنين، بسرعة رصفه وعودته للعمل بالشكل المطلوب باعتباره من أهم الشوارع الحيوية بالمدينة.



أكد المحافظ، أن هدف الدولة الأول، تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، هو تقديم حياة كريمة للمواطنين، وتوفير البنية الأساسية، التي تقوم عليها حياتهم، مشدداً على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تقف في طريق عجلة التنمية، والإصلاح بالمحافظة، ومنها رفع كفاءة الطرق المتهالكة، وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار أن شارع عدنان المالكي، بحي شمال مدينة المنيا، مدرج في الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2020 / 2021، ضمن تنفيذ المخططات المعتمدة لإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المركز والمدينة.

من جانبه ، أعلن العقيد محمد صلاح رئيس مركز المنيا اليوم بدء العمل في إحلال وتجديد التربة وتجديد الطرنشات من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي ،تمهيدا لأعمال الرصف والتي سيتم البدء فيها الشهر الجاري.