النقابة جرأت الناس عليا.. هاني شاكر: كرسي النقابة خسرني الناس ولن أترشح

كشف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن نيته للترشح مرة أخرى للنقابة، قائلا:"كل سنة وهما طيبين دي الفترة الأخيرة ليا في النقابة".

وأضاف "شاكر" خلال حواره مع الإعلامية إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أنه استقال من منصبه مرتين بالفعل" مضيفا: "الجمعية العمومية حسستني بالحب والاهتمام وكانت سبباً في عودتي مرة أخرى للنقابة".

وأشار إلى أن منصبه تسبب له في الكثير من الأزمات، مضيفا:" النقابة جرأت الناس عليا كـ نقيب وشغلتني عن شغلي".

وأوضح أنه لم يخسر مصطفى كامل ولكن أصبح هناك بُعد نفسي بيني وبينه، منوهًا إلى أن "كرسي النقابة كان سبباً في خسارة العديد من أصحابه".



