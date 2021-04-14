بحبهم في السلاطة| هاني شاكر يعلق على "عنبة وأحمد موزة و ويجز"..شاهد

عرضت الإعلامية إيناس الدغيدي بعض الأسماء على الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، من أجل الاختيار بينهم، قائلة :عندك عنبة وأحمد موزة و ويجز"، ليعلق هاني شاكر قائلا: عنبة وأحمد موزة معرفهمش بس بحبهم في سلاطة الخضار".



وأضاف “شاكر” خلال حواره مع الإعلامية إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :" أنا تعرفت على “ويجز” من فترة وهو إنسان جميل واسمه الحقيقي أحمد".



وأوضح أنه يقدم فن الراب وهو محترم ويقدم لونا مختلفا ونال إعجاب الجميع، مضيفا عندما تحدثت معه احترمته للغاية".



وأشار إلى أنهم اتفقوا على أن يتقدم للامتحان داخل النقابة من أجل أن يصبح عضوا داخل شعبة الراب.



ووجهت “إيناس الدغيدي” الحديث إلى هاني شاكر قائلة :"تعرف مهرجان أندال أندال"، ليرد هاني مستنكرا :"هو فيه أغنية اسمها كدا بجد..يا نهار أسود".



