مسجلون خطر بنقابة الموسيقيين| هاني شاكر يعترف: كانت مفاجأة ليا .. فيديو

كشف “شيخ الحارة” عن وجود مسجلين خطر داخل نقابة الموسقيين، قائلا:" أنت مش عايز تدخل حمو بيكا وأنت عندك مسجلين خطر"، ليرد “هاني شاكر” قائلا: “اه والله اكتشفت الأمر دا وكانت مفاجأة بالنسبة لينا”.



وأضاف “شاكر” خلال حواره مع الإعلامية إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :" عرفت أن فيه مسجلين خطر في سرقة الآثار وتم شطبهم من النقابة، موضحا “عازفين وليسوا مطربين”.



فقرات برنامج "شيخ الحارة والجريئة" بالموسم الخامس ، تحتوي على الفقرات الآتية "مثلث الخطر، سيرتك على كل لسان، درجة حرارتك، أبيض وأسود، شيخ الحارة، عدو ولا حبيب، ماذا لو، اللحظة الحرجة".



كما فاجأ فريق البرنامج ضيوف حلقات شيخ الحارة في نهاية الحلقة بنقلهم إلى العالم الافتراضي.. وهو الذي قوبل برد فعل متباين بين خوف ورعب ودهشة واستمتاع بالمفاجأة التي كانت البديل لامتناع الضيوف عن الإجابة عن أي من أسئلة مثلث الخطر.

