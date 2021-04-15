الدلتا التكنولوجية: عودة الأنشطة الطلابية بضوابط وأعداد محدودة

كشفت هدير عاطف ، المتحدث الإعلامي باسم جامعة الدلتا التكنولوجية عن الأنشطة الطلابية المتاحة خلال شهر رمضان بالجامعة .



وأوضحت خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن الأنشطة الطلابية عادت بالجامعة ، ولكن وفقاً للضوابط والإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية .



وأضافت ، إنه تم تنظيم مسابقة للياقة البدنية ، كما تم عمل معرض فني للطلاب ، إضافة إلى العديد من دورات كرة القدم ، وغيرها من الأنشطة الأخرى .



وأكدت المتحدث باسم جامعة الدلتا التكنولوجية على أن الجامعة تراعي تطبيق كافة التدابير الوقائية ، وإلزام الجميع بها ، سواء الطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس .



وأشارت إلى أن هذه الأنشطة تتم بأعداد محددة ، منعا للتكدسات والتجمعات بين الطلاب ، إضافة إلى قيام الجامعة بإنشاء العديد من الأسر الطلابية في كافة الأنشطة .