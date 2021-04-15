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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الدلتا التكنولوجية: عودة الأنشطة الطلابية بضوابط وأعداد محدودة

جامعة الدلتا التكنولوجيا
جامعة الدلتا التكنولوجيا

كشفت هدير عاطف ، المتحدث الإعلامي باسم جامعة الدلتا التكنولوجية عن الأنشطة الطلابية المتاحة خلال شهر رمضان بالجامعة .


وأوضحت خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن الأنشطة الطلابية عادت بالجامعة ، ولكن وفقاً للضوابط والإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية .


وأضافت ، إنه تم تنظيم مسابقة للياقة البدنية ، كما تم عمل معرض فني للطلاب ، إضافة إلى العديد من دورات كرة القدم ، وغيرها من الأنشطة الأخرى .

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وأكدت المتحدث باسم جامعة الدلتا التكنولوجية على أن الجامعة تراعي تطبيق كافة التدابير الوقائية ، وإلزام الجميع بها ، سواء الطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس .


وأشارت إلى أن هذه الأنشطة تتم بأعداد محددة ، منعا للتكدسات والتجمعات بين الطلاب ، إضافة إلى قيام الجامعة بإنشاء العديد من الأسر الطلابية في كافة الأنشطة .

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