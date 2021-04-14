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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لقاء عاجل بين رئيس الحكومة التونسية ومسؤول دولي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقي رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي ظهر اليوم الإربعاء   بقصر الحكومة بالقصبة مع رئيس المفوضية الأوروبية للشؤون الاقتصادية باولو جونتلوني، عبر تقنية التواصل عن بعد.

وأثنى رئيس الحكومة في مستهل اللقاء بعمق العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي ومتانتها معتبرا أن الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي مكنت تونس من مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة المؤسسات ية بحسب بيان الحكومة التونسية .

كما ثمّن رئيس الحكومة المجهود الأوروبي لضمان توزيع عادل للقاح في العالم في إطار مبادرة كوفاكس داعيا في هذا الإطار إلى تمكين دول الجوار الأوروبي، ومنها تونس، من الحصول على عدد أكبر من اللقاحات في أقرب الآجال.  

من جهته اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية للشؤون الاقتصادية أن هذا اللقاء يمثل فرصة جديدة للتداول في سبل تطوير الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي وتونس وتعزيزها خصوصا في مواجهة جائحة كوفيد-19.

كما أكد المسؤول الأوروبي على استعداد الجانب الأوروبي لمواصلة دعم تونس خلال جائحة كوفيد 19 من خلال برنامج الدعم والمرافقة المالية للاتحاد الأوروبي عبر المصادقة على الدفعة الأولى اليوم في مجلس نواب الشعب والتي تقدر بـ300 مليون أورو وتقييم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي سيسمح بصرف دفعة ثانية تقدر بـ300 مليون أورو إضافية مع انفتاح الجانب الأوروبي على مرحلة أخرى من برنامج الدعم والمرافقة الاقتصادية.

 

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