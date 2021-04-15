اتحاد طلاب تربية حلوان ينظم مسابقات دينية في شهر رمضان

أعلن اتحاد طلاب كلية التربية بجامعة حلوان عن تنظيمه العديد من الأنشطة الطلابية فى المسابقات الدينية خلال شهر رمضان الكريم وذلك من خلال الجروبات الخاصة بالاتحاد على وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا.



وقال الاتحاد إنه بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم تقرر إعلان مسابقة بنقاط بشكل يومي وسوف يتم تكريم الفائز بجائزة قيمة فى نهاية الشهر الكريم.

وأوضح الاتحاد عن شروط المسابقة فسوف تكون يومياً فى تمام الساعة ٨ مساء ويتم احتساب النقاط على الشكل التالي:

- ١٥ نقطة خلال ١ساعة من نزول السؤال.

- ١٠ نقاط خلال ساعتين من نزول السؤال.

- ٧ نقاط خلال ٣ ساعات من نزول السؤال.

- ٥ نقاط خلال ٤ ساعات من نزول السؤال.

- نقطتان أكثر من ٤ ساعات وحتى ١٠ ساعات من نزول السؤال.

الثلاثة الحاصلون على أكبر عدد من النقاط خلال الشهر الكريم سيتم تكريمهم بجائزة قيمة.

يأتى هذا ضمن خطة الانشطة الطلابية المقررة العام الدراسى 2020/2021 وتعمل الأنشطة الطلابية على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن.

جدير بالذكر أن جامعة حلوان أعلنت عن العديد من المسابقات والأنشطة الإلكترونية هذا العام للحفاظ على سلامة الطلاب من خطر فيروس كورونا..



افتتحت كلية التربية الفنية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، معرض مشروع (رسم مصر)، بحضور آنا ميلينا مونيوس دي جابيريا سفيرة جمهورية كولومبيا بالقاهرة، أ . د / محمود حامد عميد كلية التربية الفنية، أ . د / كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية، أ . د/ مها مزيد وكيل كلية التربية الفنية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، أ . د/ ابتسام مكرم وكيل كلية التربية الموسيقية لشئون البيئة و خدمة المجتمع.

وأقيم المعرض لعرض تجربة مشروع ( رسم مصر ) من خلال عرض مجموعة من اللوحات والأفلام الوثائقية التي توثق للأماكن الأثرية والتاريخية في مصر ، عبر الزيارات الاسبوعية لفناني ( رسم مصر )، والذين يقومون بتوثيق ورسم وتصوير هذه الأماكن، والتعرف على التاريخ الموازي لها، وهو التاريخ الذي يهتم بحكايات الناس البسيطة، أولاد البلد، الأمثال، والأغاني الشعبية .