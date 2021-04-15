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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كنت عايزها ترجع لي.. ننشر اعترافات المتهم بقتل طليقته بالإسماعيلية

صدى البلد

 

أمرت نيابة ثان وثالث الإسماعيلية برئاسة المستشار شريف معتز بتجديد حبس قاتل زوجته بالإسماعيلية 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

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وكشفت التحقيقات عن أن الزوجة "فلسطينية الجنسية" وأنها مقيمة في مصر منذ عشرات السنوات وتزوجت 5 أشخاص آخرهم المتهم بقتلها.


وقال المتهم ويدعي أحمد.ا.ع 38 سنة عاطل ومقيم بمنطقة هدى شعراوي بدائرة قسم ثان، أنه اتصل بالمجني عليها وطلب حضورها إلي شقته إلا انها رفضت بسبب عملها.

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وتوجه المتهم إلي مكان تواجد المجني عليها حيث تعمل "جليسة" مع سيدة مسنة واعتدى عليها بالضرب واصطحبها عنوة إلي منزل أحد أصدقائه واعتدي عليها بالضرب المبرح إلي أن توفيت.


وبحسب المصادر فان المتهم نقل جثة المجني عليها إلي شقة سكنية يملكها بمساكن الإحلال بمنطقة هدى شعراوي واتصل بأحد أقاربها لنقلها إلي المستشفى وفر هارباً.

أمر المستشار ياسر زيتون المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، الجمعة، بحبس قاتل "طليقته" 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم القتل العمد للمتهم، بعد اعتدائه بالضرب علي سيدة في الأربعينات من العمر وتركها في شقة سكنية إلي أن فارقت الحياة.


وكشفت التحقيقات التي باشرها خالد شطا وكيل النائب العام بسكرتارية حسن فاروق أن المجني عليها اصطحب طليقته إلي منزل صديق له بدائرة مركز أبوصوير واعتدي علي الضرب وأصابها إصابات بالغة.


وبحسب أقوال المتهم فانه ترك الجثمان بعد نقله بسيارة إلي شقته بمساكن الاحلال بمنطقة هدى شعراوي واتصل باحد أقاربها لنقلها إلي المستشفى.


وقالت المصادر إن المجني عليها عثر عليها جثة هامدة ومصابة بعدد كبير من الاصابات بينها فقأ بالعين وقطع باللسان إضافة إلي اصابات مختلفة بانحاء الجسم.


وقال المتهم في أقواله انه لم ينتوي التخلص منها او قتلها، إلا انه كان يريد فقط ضربها لإجبارها علي العودة إليه مرة أخرى لتعلقه بها.


وكانت قد تمكنت حملة أمنية مكبرة لمباحث قسم ثان الاسماعيلية برئاسة المقدم مروان الطحاوي من القبض علي المتهم بعد فراره إلي القاهرة عقب ارتكاب الواقعة.


وكشفت التحقيقات عن ان المتهم أحمد.ا.ع 38 سنة عاطل ومقيم بمنطقة هدى شعراوي سبق اتهامه في عدد من القضايا المختلفة مابين سرقة ومخدرات وانه حاول الاختباء في مناطق العاشر من رمضان والعبور إلا انه تم تحديد مكان تواجده وضبطه.

اخبار هيئة قناة السويس

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