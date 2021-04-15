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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني لطلاب الدمج والتربية الخاصة

امتحانات الفصل الدراسي
امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني ستعقد لـ طلاب الدمج التعليمي والتربية الخاصة بنفس مواعيد اقرانهم .

وقالت وزارة التربية والتعليم ، أن امتحانات طلاب الدمج التعليمي والتربية الخاصة، ستعقد طبقا للمواصفات الامتحانية الخاصة بكل اعاقة، ماعدا طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي يعقد لهم امتحان واحد فقط.

وينطبق ذلك على الثانوي العام والصم والمكفوفين ، على أن تكون امتحانات العملي للصم في نفس أيام النظري 

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وزير التعليم : امتحانات إبريل ومايو لطلاب صفوف النقل لن تخرج عن المناهج المحددة

وعلى كل مديرية وضع الجدول المناسب لطلاب الدمج والتربية الخاصة نظرا لظروفهم مع الالتزام بموعد الامتحانات واتباع كافة الاجراءات الاحترازية  

امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل 

 أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل ، ستكون عبارة عن امتحانات يتم عقدها خلال اشهر مارس وابريل ومايو 

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الطلاب انتهوا بنجاح من أداء امتحان شهر مارس ولا يتبقى في تقييمات الترم الثاني لهم إلا امتحانين فقط، أحدهما امتحان شهر ابريل والآخر امتحان شهر مايو.


وأعلن وزير التربية والتعليم طرق تقييم الطلاب في الفصل الدراسي الثاني للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الاعدادي، حيث قال وزير التربية والتعليم المعلومات التالية :


- تعقد 3 امتحانات ورقية بديلا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني

 - يتم عقد الامتحان الشهري فيما تم دراسته خلال المدة السابقة للامتحان (امتحان في مارس واخر في ابريل واخر في مايو)

- يعتبر ما يتم الامتحان فيه منتهيا ولا يدرج في امتحانات الشهور التالية.- يعقد امتحان مادة التربية الدينية في نهاية الفصل الدراسي الثاني بالتزامن مع امتحان شهر مايو.


وأعلن وزير التربية والتعليم ، أن مواعيد امتحانات شهر ابريل لطلاب الصفوف من الرابع الابتدائي حتى السادس الابتدائي :
4 ابتدائي : 28 ابريل
5 ابتدائي : 26 ابريل
6 ابتدائي : 27 ابريل

وقال وزير التعليم أن مواعيد امتحانات شهر ابريل لطلاب الصفين الاول والثاني الاعدادي :

الصف الاول الاعدادي : 28 ابريل 
الصف الثاني الاعدادي : 26 ابريل

 

وكان  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد تلقى استفسارا من أولياء أمور طلاب المدارس عبر جروب تكنولوجيا معلومات التابلت عبر تطبيق واتساب، حول مصير التلاميذ الدارسين بالصفوف من 4 ابتدائي حتى 2 إعدادي، المصابين بكورونا.


وحرص الدكتور طارق شوقي على الرد على هذا الاستفسار قائلًا: "من لا يستطيع حضور الامتحان لأسباب مرضية سيكون له امتحان تكميلي قبل نهاية العام في نفس المحتوى التعليمي للامتحان الذي لم يؤدِه".

مواعيد امتحانات شهر ابريل للصف الاول الثانوي 

 الاثنين 26 ابريل 2021 : سيمتحن الطلاب في ورقة واحدة مجمعة من 9 صباحا حتى 11 صباحا ، في مواد اللغة العربية (15 سؤال) + التاريخ (10 اسئلة) + الجغرافيا (10 اسئلة ) + اللغة الاجنبية الثانية (10 اسئلة)


- الثلاثاء 27 ابريل 221 : سيمتحن الطلاب في ورقة مجمعة من الساعة 9 صباحا حتى 10:30 صباحا في مواد اللغة الاجنبية الاولى (15 سؤال) + الفلسفة والمنطق ( 10 اسئلة) + الرياضيات (10 اسئلة)


- الاربعاء 28 ابريل 2021 : سيمتحن الطلاب في ورقة مجمعة من 9 صباحا حتى 10:30 صباحا في مواد الكيمياء (10 اسئلة ) + الفيزياء (10 اسئلة) + الأحياء (10 اسئلة)


أما عن جدول مواعيد امتحانات شهر ابريل للصف الثاني الثانوي فيتمثل فيما يلي :


- الاثنين 26 ابريل 2021 : يمتحن الطلاب في ورقة مجموعة مواد اللغة العربية (15 سؤال) + رياضيات 1 (10 اسئلة) + رياضيات 2 ( 10 اسئلة)


- الثلاثاء 27 ابريل 2021 : يمتحن الطلاب في ورقة مجمعة في مواد اللغة الاجنبية الاولى 15 سؤال) + الكيمياء (10 اسئلة9 + الأحياء (10 اسئلة)


- الاربعاء 28 ابريل 2021 : يمتحن الطلاب في ورقة مجمعة مواد اللغة الاجنبية الثانية (10 اسئلة) + الفيزياء (10 اسئلة) 

خطاب عاجل من التربية والتعليم بشأن امتحانات طلاب الدمج والتربية الخاصة
وزارة التربية والتعليم امتحانات الفصل الدراسي الثاني امتحانات الدمج التربية الخاصة

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