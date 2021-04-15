السيسي يوجه بتطوير المحاور الرئيسية بمنطقة وميدان العباسية للقضاء على الزحام

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وإعادة تخطيطها بالكامل، وذلك في إطار انشاء المدينة الطبية لجامعة عين شمس، مع توفير المخصصات المالية اللازمة لهذا المشروع الحيوي الذي سيخدم الآلاف من المرضى، وكذلك تطوير المحاور الرئيسية الخاصة بمنطقة وميدان العباسية للقضاء على الكثافات المرورية بها وتيسير حركة التنقل على طلاب الجامعة وكذلك المواطنين صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.