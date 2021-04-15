فطارك عندنا.. طاجن بامية باللحمة مع الأرز بالشعرية.. والحلو.. قطايف بالشوكولاتة

عادة ما تهتم ربات المنزل بتقديم وجبات لذيذة ومغذية على مائدة الإفطار كل يوم، ويفضل الكثير تناول طاجن البامية باللحمة الضاني، فـ البامية من الأكلات المصرية المميزة، والتي يحبها الكثير.

وإليكم طريقة عمل طاجن البامية باللحمة الضاني مع الأرز بالشعرية..

مقادير طاجن بامية باللحمة الضانى



بامية لحمة ضانى

مرقة

كزبرة خضراء

فلفل حار

زيت او زبدة

كمون

ملح

فلفل

صلصة طماطم

شطة

ليمون

بصل

ثوم



طريقة تحضير طاجن بامية باللحمة الضانى



* يوضع البصل فى اناء على النار مع الزيت مع الكزبرة الخضراء و الفلفل الحار و الثوم

* نضع اللحمة و تقلب لمدة دقيقتن

* نضع صلصة الطماطم مع قليل من المرقة و الليمون

* تتبل و تغلى دقيقة على النار

* ثم توضع فى طاجن في الفرن و تقدم حيت النضج بالهنا

طريقة عمل الأرز بالشعرية

مقادير أرز بالشعرية

3 كوب أرز

1 كوب شعرية

2 معلقة سمن

ملح

ماء



طريقة تحضير أرز بالشعرية



* • يحمر الشعرية في السمنة

* • وتوضع الشعرية مع الأرز والملح في حلة بخار وتترك حتى تمام الطهي

* • أو يضاف الأرز والملح والماء للشعرية

* • وتترك حتى الغليان

* • ثم تخفض النار وتغطى الحلة وتترك حتى تمام الطهي

* • ويقدم ساخنا



حلويات رمضان

مقادير القطايف

قطايف

شوكولاتة قابلة للدهن

بندق مجروش

كاسترد

فستق مجروش

كريمة مخفوقة

شوكولاتة مبشورة

طريقة تحضير القطايف

* تشكل القطايف على شكل أقماع

* تقلى في الزيت

* تحشى بالحشوات المختلفة الحلوة والحادقة وتقدم

